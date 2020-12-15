中國11月社會消費品零售額年增5%　首11個月網購增幅達11.5%

國家統計局網站公布，中國11月社會消費品零售總額按年增長5%，符預期。上一個月增長4.3%。

11月份，中國社會消費品零售總額為39,514億元（人民幣‧下同），按年增長5%，增速比10月加快0.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額35,497億元，增長4.2%。

1月至11月份，中國社會消費品零售總額351,415億元，按年下降4.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額316,884億元，下降5.0%。

按經營單位所在地分，11月份，城鎮消費品零售額34,072億元，按年增長4.9%；鄉村消費品零售額5,442億元，增長5.6%。1月至11月份，城鎮消費品零售額304,413億元，按年下降4.9%；鄉村消費品零售額47,002億元，下降4.3%。

商品零售額增加5.8%

按消費類型分，11月份，商品零售34,534億元，按年增長5.8%；餐飲收入4,980億元，下降0.6%，10月份為增長0.8%。1月至11月份，商品零售316,837億元，按年下降3%；餐飲收入34,578億元，下降18.6%。

1月至11月份，全國網上零售額105,374億元，按年增長11.5%，增速比1月至10月提高0.6個百分點。其中，實物商品網上零售額87,792億元，增長15.7%，佔社會消費品零售總額的比重為25%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長32.9%、5.9%和17.1%。