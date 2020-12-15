科技股繼續跌撈底要忍手？　黃德几睇好呢類股份｜重溫

近日新股熱炒，部分新股首掛升幅近倍。內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）將在明日（16日）正式上市，一手500股中籤率達55%，抽20手方穩獲一手，中籤的散戶應該有錢賺即走，還是作長線部署？

另外，新經濟股持續回軟，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、騰訊（0700）持續疲弱，加上大市欠缺方向，後市應如何部署？《香港01》於今日（15日）上午11時，與金利豐研究部執行董事黃德几，為大家分析後市走勢。

黃德几在節目中表示，雖然近來新股市場的氣氛非常織熱，但單是過去一個月，已有近四成的新股「潛水」，故此市場氣氛也未必能為新股帶來升幅。他提醒投資者，乎合某些條件的新股通常都會有較佳表現，例如行業的龍頭或者是市值較大的股份，會較容易納入大型指標，這類型的新股通常可以享有溢價。

對於明日上市的藍月亮，他預料首日升幅會可觀，但因為其市值相對較小，未必能重現如京東健康（6618）般的升幅。未來他繼續看好內需板塊，認為相關股份不會受地緣政治及政策的負面因素所影響，未來會繼續「跑贏大市」，他較看好華潤啤酒（0291）。

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