中國11月份規模以上工業增加值增長7%

中國國家統計局公布的數據顯示，11月份，規模以上工業增加值按年實際增長7.0%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較10月份加快0.1個百分點。從按月看，11月份，規模以上工業增加值比上月增長1.03%。1至11月份，規模以上工業增加值按年增長2.3%。

分三大門類看，11月份，採礦業增加值按年增長2.0%，增速較10月份放緩1.5個百分點；製造業增長7.7%，加快0.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.4%，加快1.4個百分點。

分經濟類型看，11月份，國有控股企業增加值按年增長5.9%；股份制企業增長6.8%，外商及港澳台商投資企業增長8.3%；私營企業增長6.8%。

分行業看，11月份，41個大類行業中有34個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長2.9%，紡織業增長6.5%，化學原料和化學制品製造業增長9.2%，非金屬礦物製品業增長7.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.0%，通用設備製造業增長10.2%，專用設備製造業增長10.5%，汽車製造業增長11.1%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長2.6%，電氣機械和器材製造業增長18.0%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.3%，電力、熱力生產和供應業增長5.1%。

鋼材產量按年增加10.8%

分地區看，11月份，東部地區增加值按年增長8.8%，中部地區增長6.7%，西部地區增長5.2%，東北地區增長6.4%。

分產品看，11月份，612種產品中有439種產品按年增長。鋼材11,734萬噸，按年增長10.8%；水泥24,330萬噸，增長7.7%；十種有色金屬549萬噸，增長6.1%；乙烯198萬噸，增長11.6%；汽車278.3萬輛，增長8.1%，其中，新能源汽車20.7萬輛，增長99.0%；發電量6,419億千瓦時，增長6.8%；原油加工量5,835萬噸，增長3.2%。

11月份，工業企業產品銷售率為98.3%，較上年同月上升0.2個百分點；工業企業實現出口交貨值12205億元，按年名義增長9.1%。