澳洲CPA調查﹕75%受訪者料明年經濟續收縮　籲政府優化保就業計劃

澳洲會計師公會今日（15日）發佈年度香港經濟前景調查顯示，193名會員受訪者中，大部份人士對2021年的經濟前景感到悲觀。75%受訪會計人士料香港GDP明年將繼續萎縮，近一半受訪者預計其所在的企業收入下跌。

澳洲會計師公會大中華區分會會長劉明揚表示，儘管香港經濟在今年第三季度有所改善，但大多數受訪者認為，除非疫苗可供廣泛接種，否則新冠肺炎疫情將繼續阻礙明年香港經濟復甦。

從左至右：澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東先生、2020年大中華區分會會長劉明揚先生、2020年大中華區分會副會長陳銘嚴先生、2019年大中華區分會會長盧華基先生。（圖片提供／澳洲會計師公會）

保就業計劃對企業幫助最大

受訪者的悲觀情緒亦反映在其對企業的增長預期之中，大部份受訪者預計明年營商的策略離不開降低成本、提升營商效率、改善現金流等。調查指出，61%的受訪者認為今年推出的各項紓困措施中，「保就業計劃」最能幫助其所在的企業。38%的受訪者還認為，政府或應延長並優化「保就業計劃」，以幫助企業維持業務運營並舒緩短期內潛在的失業壓力。

當被問及應該採取哪些行動提高香港的國際競爭力，最多受訪者選擇維持香港世界級的法律制度（49%）和鞏固香港的國際金融地位（48%）。 劉明揚解釋，受訪者認為健全而可信賴的法律體制一直是吸引全球企業在港營商的基石。 同樣重要的是，應採取進一步措施以鞏固香港作為國際金融中心的地位來提升本港競爭力。

《2020年施政報告》於11月25日發表施政報告。

對於最近《施政報告》中宣布的各項措施，如為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免，以及推動香港的家族辦公室業務，劉明揚認為這些將有助於促進金融服務業的發展。 在發佈會上，針對以下幾方面公會提出了建議。

論第四輪防疫抗疫基金﹕應洗則洗

新冠肺炎疫情肆虐，政府「防疫抗疫基金」撥款採購疫苗有新進展，最快明年1月到港。同時亦將推出第四輪「防疫抗疫基金」支援受影響的行業如零售業、運輸業、建造業及飲食業等。

調查亦指出大部份受訪者認為「保就業計劃」有助舒緩中小企的壓力，還認為政府應延長並優化其計劃。公會認為，政府可考慮類似的舒緩措施，針對一些受重創的行業如旅遊業、餐飲業等再次推出為期3個月的保就業計劃。此外，又呼籲政府推出激勵措施，以鼓勵商用物業業主降低中小企業租戶的租金，以助他們走出困境。

冀盡快落實跨境理財通

數據顯示，今年首10個月的IPO集資額已經達到2,490億元，較去年同期上升66%，企業仍將香港作為上市集資的理想平台，亦都反應投資者對香港金融市場有信心。估計明年香港新股市場會比較活躍，集資額有望達到3,900億元，明年預計最多有20間中概股來港上市。公會建議擴大內地與香港互聯互通合資格股票範圍，並促進內地與香港金融市場之間的雙向互通，例如盡快落實「跨境理財通」，有助提高香港在金融市場的競爭力。

香港股票市場過去20年的變化，與中國因素密不可分。﹙路透社﹚

發低息債以賺取息差

公會提議，政府可考慮在國際市場上發行永續債券或長期債券，因香港長期信貸評級持「AA+」級，且發債成本低，有利於香港發低息債以賺取息差。在會上被問及是否提議政府基於發展項目如「明日大嶼」等發債，公會則認為政府需審慎考慮哪個項目較適合、較值得發債。

此外，針對政府本財政年度財赤高達3,000億元，劉明揚表示目前庫房仍有逾8,000億元的儲備，應該足夠未來10多個月使用，他認為政府應考慮將外滙基金部分資產，轉向投資香港有潛力的企業或行業，以減輕庫房支出的壓力。