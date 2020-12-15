渣打料明年內地經濟增長8%　全球明年增長4.8%

渣打發表市場展望，料內地今年第四季經濟增長5.5%，全年增長2.1%，明年因受惠於今年低基數，經濟增長將達8%。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽指，中國經濟持續穩步復蘇，工業增加值增長7%，消費增長5%，反映供需持續恢復，調查失業率也降至5.2%的接近疫情前水平。

渣打預料，環球經濟明年將錄4.8%的正增長。丁爽表示，近期有關疫苗的訊息積極，如疫苗有效性達九成，主要經濟體與疫苗生產商陸續有訂購安排，預計明年3季度，歐美將有一半人口接種新冠疫苗，加上歐美央行預期會繼續保持寬鬆貨幣政策，料全球經濟於明年下半年出現快速回升。丁爽補充，因疫苗倉卒推出，其副作用、有效性和有效時間、民眾是否有信心接種等，會是全球經濟下行風險。

中國宏觀策略部主管劉潔則指，美國候任總統拜登上台後，中美關係不會轉好，但出現極端風險事件的機會變少，中國資產將更好反映基本面，又預期人民幣會繼續升值，因基本面比所有環球貨幣要好，料在岸人民幣明年上半年升值至6.3水平，如果年中前全球疫情受控，則可能輕微回落至6.45。

油價金價方面，丁爽預計，明年布蘭特期油平均每桶44美元，年底時升至50美元；金價預期升至平均每盎司2,075美元。