調查﹕新鮮人入職薪酬按年跌近4%　有類工起薪點逾2萬元高過政府

飽歷社會運動及新冠肺炎疫情兩大負面衝擊，今年本港經濟陷入收縮，在年內畢業的大專生要搵到一份合其心水的工作，更為吃力。據JobsDB最新《2020年大專生就業狀況調查報告》顯示，有76%受訪者對首份工作比率，按年大跌11個百分點，同時平均月薪較去年下跌3.7%至16,077元。

受訪者對於事業發展前景感樂觀比例大減，今年只有54%受訪者樂觀，按年大跌20個百分點。

調查亦列出十大起薪點最高行業，其中醫療及製藥起薪點最高達到20,050元，按年升4%，金融服務（非銀行）排名第3，起薪點為18,321元，按年跌8%。

至於作為受訪者最想從事行業首選的政府及公營機構，起薪點為17,361元，按年跌17%，為第5高起薪點工作。教育及培訓行業起薪點為16,447元，按年升4%。

逾5成人面試4次以上方求職成功

調查亦顯示今年搵工環境較以往困難，逾半數受訪者需面試4次或以上才獲受聘，按年增加5個百分點。同時只有60%未畢業的大專生考慮搵長工，按年減少10個百分點。

畢業生會視乎哪些因素，可以讓其對首份工作滿意度高？有19.5%受訪者認為是「薪酬及福利」，有15.3%選擇工作與興趣是否吻合，另有13%選擇跟上司與同事之間的關係。

同時有30%受訪者指出，「薪酬與福利」為其不滿意首份工作的原因。

疫情爆發促使經濟處於困境，畢業生在搵工時遇上不少阻力，87.7%受訪者指出，疫情打亂其求職計劃，有51.5%覺得最明顯是覺得招聘職位減少，亦有16.7%受訪者指出，面試時感覺求職者之間競爭氣氛濃厚。