調查：疫下中小企有信心不結業　滙豐辦網絡研討會分享生存之道

滙豐為幫助中小企走出疫情困境，推出了「滙豐營商新動力」計劃建立知識共享平台，並於11及12月舉辦兩場網絡研討會分享知識及經驗，讓中小企能應對新冠肺炎帶來的各項挑戰。

上月30日，滙豐以「從抗疫到可持續發展：建立企業抗逆力」為題，舉行了網絡研討會，商界環保協會營運總監梁志峰發佈了「中小企恢復與抗逆力問卷調查」結果。調查訪問了112家中小企覆蓋28個行業包括物業管理、建築、工程及室內設計、製造及貿易等。結果顯示，面對疫情，中小企有信心短期內不會結業，可能是因它們規模較小，結構簡單，反應更快，因此在調整其營運模式、管理系統和業務策略方面較靈活應變。

與此同時，疫情讓中小企加快了營運電子化的步伐，且意識到可持續發展在企業營運中的重要性，但缺乏資源以提供技術和員工支援，且可用的資訊太多，因此他們認為有一個可以整合和剖析有用資訊的平台非常重要。

商界環保協會營運總監梁志峰工程師在會上發佈了「中小企恢復與抗逆力問卷調查」結果。

在討論環節中，大會邀請了三家企業公司來分享他們在疫情影響下如何透過可持續發展策略或改變商業模式，應對各方面的挑戰，轉危為機。

叙福樓集團在新冠疫情影響下生意大受影響，但憑藉公司的自身優勢及看準市場需要，靈活地把原來已大量採購的食材及肉類，在網上推出凍肉訂購服務，令網上業務及餐廳業務的貨源可以互通。

foodpanda香港為迎合疫情及市場的突變需求，除了為顧客在疫情間提供足不出戶的雜貨購物體驗，更因應疫情的帶動，也為顧客推出了自取優惠服務。另外，為了確保外送團隊有足夠的個人防護裝備，亦兼顧送遞員及顧客的健康安全，故在疫情期間推出了「無接觸送遞服務」。在可持續發展方面，其公司推行一些政策，如減少電子廢物等，又鼓勵業務夥伴多考慮可持續發展方案如減少使用即棄塑膠包裝及減少廚餘等。

在討論環節中，大會邀請了三家中小企來分享他們在新冠疫情影響下如何透過可持續發展策略或改變商業模式，應對各方面的挑戰，轉危為機。

壹清潔環保服務有限公司以往主要經營清潔及消毒等服務，在疫情期間靈活善用供應鏈的資源拓展業務範疇，推出電子商務服務銷售防疫用品。因涉及疫情中的前線消毒服務，企業特別關顧員工的防疫需要而時提供足夠的保護裝備及措施，又定時更新工作指引以應對疫情發展及保障員工的健康安全。此外，壹清潔亦十分重視員工的心理需要，特別為員工提供渠道宣洩情緒。

香港大學公民社會與治理研究中心助理項目經理梁子謙在講述「商業可持續性概覽」時提到：「在新冠肺炎疫情下，獲較高ESG評級企業的市場表現，較ESG評級較低者的表現更勝一籌，顯示具有良好永續發展特徵的企業，在管理上均較為謹慎，並能夠在危機中展現出較強的應變力。另外，中小企可從企業管治、員工及職場文化、客戶供應商關係、資源管理及創新能力等方面加強企業的抗逆力。」