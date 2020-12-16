內地券商︰經調整後　標普500今年暴跌了30%！

標普500今年暴跌了30%？中國騰訊證券指出，在未經通脹調整的情況下，標普500指數在2020年截至目前為止的交易中已經累計上漲了20%。但應該意識到的是，2020年的貨幣供應量增長達到了51%，這種增長高到令人難以置信。

因此，在經過貨幣通脹調整的基礎上，標普500指數2020年實際上相當於下跌了30%。而被印出來的錢正在流向其他地方，加密貨幣和個股等資產的表現遠遠超過標普500指數。

標普500指數在2008年開始的「量化寬鬆」（QE）時代取得了令人難以置信的增長，十多年以來的年化回報率超過12%。然而，如果意識到金融體系中的貨幣供應量在同一時期以每年13%的速度增長時，這種表現似乎就沒那麼令人印象深刻了。在經過貨幣通脹調整的基礎上，標普500指數自2008年以來實際上每年了下跌1%。換句話說，當前這波一生之中只有一次的牛市其實只用兩個字就能解釋了：印鈔。

騰訊證券又指，當然，情況並不總是如此。在市場對「量化寬鬆」上癮之前，標普500指數的表現實際上每年比印鈔率高出6%。

隨著2021年經濟從新冠病毒疫情中逐步恢復過來，各國央行將失去保持瘋狂印鈔步伐的政治支持。對市場來說，這意味著它可能不得不找回從前的記憶。但各國央行有沒有決心讓市場頂住令人不快的撤資來進行自我修復，那就是個問題了。