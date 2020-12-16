歐股普遍收高　僅英國富時100指數續跌

因人們對新冠病毒疫苗接種的樂觀情緒超過了對整個歐洲多國重新陷入封鎖的擔憂，歐股周三（15日）普遍收高，僅英國富時100指數延續跌勢。

《FX168財經報社》報道，泛歐斯托克600指數收盤上漲0.99點，漲幅0.25%，報392.84點。其中汽車板塊領漲，漲幅3%；德國DAX30指數收盤上漲139.71點，漲幅1.06%，報13362.87點；英國富時100指數收盤下跌18.51點，跌幅0.28%，報6513.32點；法國CAC40指數收盤上漲2.47點，漲幅0.05%，報5530.31點；歐洲斯托克50指數收盤上漲17.19點，漲幅0.49%，報3521.15點；西班牙IBEX35指數收盤上漲10.20點，漲幅0.13%，報8151.00點；意大利富時MIB指數收盤上漲175.32點，漲幅0.81%，報21935.05點。

在英國開始接種疫苗一週後，輝瑞和BioNTech開發的疫苗周一（14日）在美國進行了第一劑注射。儘管如此，投資者仍在密切關注抑制歐洲疫情急劇上升的措施，德國、荷蘭和英國宣布將在聖誕節期間加強限制措施。

聖安德魯斯大學的斯蒂芬·賴希爾教授說，英國正在走向一場「災難」，如果人們在聖誕節期間有太多的社會接觸，英國將「付出新的代價」。

周一與歐盟委員會（European Commission）主席馮‧德萊恩（Ursula von der Leyen）的會談似乎出現了一些積極勢頭。馮德萊恩表示，在談判問題上出現了一些「進展」。