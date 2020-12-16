中芯A股挫逾5%收市　H股午後復牌跌4.7%｜持續更新

美股三大指數上升，納指創收市新高，收報12595點，升155點。道指收市報30199點，升337點。標指收市報3694點，升47點。蘋果升5%，有報道指蘋果計劃明年上半年將iPhone產量按年提升30%，關注今早蘋果產業鏈相關股份表現。

【15:20】中芯H股復牌後受壓

中芯A股（688981）跌5.5%，收市報55.2元人民幣；H股（0981）在午後復牌，跌4.7%，最新報20.25元。

【15:16】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3366點，接近平收，深成跌12點，報13751點，滬深300收市報4953點，升8點，創業板收市報2760點，升1點。

亞太區股市，日股升69點，收市報26757點，澳洲ASX 200收市報6679點，升47點，台灣加權指數收市報14304點，升235點，韓國KOSPI指數收市報2771點，升14點。

【12:10】蘋果概念普遍上揚

恒指今早最高見26510點，其後回落，半日收市報26422點，升215點或0.82%；國指升77點或0.74%；收報10476點；科指收報8145點，升51點或0.63%。大市半日成交705億元。

蘋果概念普遍上揚，瑞聲科技（2018）今早造好，半日收報43.1元或升4.2%；丘鈦科技（1478）創新高，最高見12.5元，收報11.86元或升7.8%；比亞迪電子（0285）同樣創新高，高見41.6元，收報40.8元或升3.8%。

雷蛇（1337）曾跌30天低位2.21元，午市前回升1.33%，收報2.28元。

新能源板塊繼續跑出，信義光能（0968）發盈喜，高開10.1%，創新高見15.7元，午市收報14.86元或升4.2%；保利協鑫（3800）今早曾創近三年高，收報1.39元，升8.6％。

【11:00】恒指升238點 科技股反彈

恒指今早反覆上落，現報26445點，升238點或0.91%；國指升97點或0.93%；現報10496點；科指報8160點，升65點或0.81%。

藍月亮（6993）今日首掛，開報15.32元，高見16.5元，最新報15.66元。

科技股繼續回上，騰訊（0700）微升0.8%，現報564.5元；阿里（9988）升2%，現報251元；京東（9618）升2.8%，報315元；美團（3690）先跌後升，現造價278元或升1.4%。

京東健康（6618）早段破頂後回落，現造價137.1元或跌0.51%；平安好醫生（1833）同樣跌勢，現造價87.5元或跌0.85%；阿里健康（0241）跌1.5%，現報25.85元。

中移動（0941）跌後反彈，最新升2.5%，現報45.25元；聯通（0762）升%，現報4.44元。

【10:01】台股抽升近200點

亞太區股市早段上揚，日股最新報26752點，升64點，澳洲ASX 200指數最新報6711點，升79點，台灣加權指數最新報14261點，升192點，韓國KOSPI指數最新報2763點，升7點。

【09:52】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3370點，升3點，深成最新報13788點，升25點，滬深300最新報4957點，升12點，創業板最新報2764點，升5點。

【09:49】半新股表現各異

半新股京東健康（6618）今早再創新高，曾高見142元，最新報140.2元，升1.7%；泡泡瑪特（9992）最新報72.7元，跌0.1%，明源雲（0909）失守50元，最新報49.6元，跌1.6%。

【09:20】恒生指數高開213點

恒生指數高開213點，開報26421點。國企指數高開76點，報10476點。蘋果提高產量，手機設備股向上，瑞聲科技（2018）升1.3%，報41.9元。舜宇（2382）升1.7%，報156.8元。

科技股略為反彈，騰訊（0700）升0.6%，報563.5元。阿里（9988）升1.1%，開報248.8元。京東（9618）升0.8%，報308.8元。美團（3690）微跌，報274元。

友邦（1299）高開0.6%，開報90.2元。港交所（0388）升1%，報386元。滙豐（0005）升1.5%，報41.6元。