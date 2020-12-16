梁孟松辭呈｜中芯國際高層「內訌」　股價急挫　背後發生何事？

中芯國際﹙0981﹚聯合CEO梁孟松突提出辭呈，公司股價隨即暴跌，中芯國際H股午後開市即瀉近一成，最新報20.2元，挫4.94%。這背後究竟發生了什麼？

中芯國際再傳人事變動，股價重挫。（視覺中國）

中國媒體C114通信網12月16日報道，12月15日晚間，中芯國際召開臨時董事會，現任聯合CEO梁孟松卻在會中震撼性向董事會遞交書面辭呈，中芯國際董事長周子學並未當場核准。

據悉，這與中芯國際臨時董事會中的一項人事任命有關。會後，中芯國際發佈公吿，宣佈委任蔣尚義為公司第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員，自2020年12月15日起生效。

內媒報道稱，由於聯合CEO梁孟松及趙海軍過去數年共事，兩人各有所擅卻不和已久的傳聞許久，中間也一直由董事長周子學擔任兩人溝通橋樑角色。這次，中芯國際董事長周子學力邀蔣尚義回歸，擔任副董事長，導致並未事前知情的梁孟松不滿，故而憤而向董事會提出書面辭呈。

中芯國際︰核實辭任意願

梁孟松在聲明中表示，自2017年11月擔任中芯國際聯席CEO至今已有三年多，幾乎從未休假，在其帶領的2,000多位工程師的盡心竭力的努力下，完成了中芯國際從28nm到7nm工藝的五個世代的技術開發。梁孟松強調，這是一般公司需要花10年以上時間才能才能完成的任務。

梁在聲明中又稱，他是在12月9號，上星期三早上，接獲董事長電話告知，蔣尚義即將出任公司副董事長一職。對此，梁孟松稱，感到十分錯愕與不解，因為他事前對此事毫無所悉，又指深深的感到已經不再被尊重與不被信任。「我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拼奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻。」

經過一夜發酵，該事件愈演愈烈。12月16日，中芯國際緊急在上交所發佈公吿：董事會注意到，有媒體報道公司執行董事及聯合首席執行官梁孟松博士擬辭任公司職務的消息，並且公司已知悉梁博士其有條件辭任的意願。

中芯國際表示，「公司目前正積極與梁博士核實其真實辭任之意願，任何關於上述事宜的進一步公吿將適時作出。任何公司最高管理層人事變動，以公司發佈公吿為準。」

梁孟松、蔣尚義皆曾為台積電高層

公開資料顯示，梁孟松出生於1952年7月，台灣籍，擁有逾450項專利，曾發表技術論文350餘篇。曾任台積電資深研發處長，2017年10月至今擔任中芯國際聯合首席執行官兼執行董事。

蔣尚義現年74歲，1997年返回台灣，任全球晶片代工廠台積電（TSMC）研發副總裁，2013年底退休時職位是共同首席運營官。在台積電時，他牽頭了0.25μm、0.18μm、0.15μm、0.13μm、90nm、65nm、40nm、28nm、20nm及16nm FinFET等關鍵節點的研發。之後，蔣尚義曾擔任台積電董事長顧問、中芯國際獨立非執行董事及武漢弘芯半導體制造有限公司首席執行官。