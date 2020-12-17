英硬脫歐懸念未消　專家﹕若無協議英鎊陷慢長跌勢　滙豐料試40元

英國脫歐，一波三折！自2016年6月脫歐公投後，英歐一直為雙方新關係的具體安排進行談判，預料在2020年底的過渡期結束後，可以就貿易等多方面達成協議，能在新局面下取得更佳發展。可是，受累於捕魚權等，雙方在談判最後限期仍無法未取得共識，結果決定將談判延長。

在不安情緒籠罩下，促使近期英國股市及匯市處於弱勢。若英國最終以「硬脫歐」方式離開歐盟，肯定對已疲弱不堪的英國經濟帶來另一番打擊，屆時亦會波及兩間在港掛牌的英資銀行，以及近年積極在英國投資的長和系表現。

OBR料硬脫歐 累英經濟明年放緩2個百分點

英歐雙方就英國離開歐盟後的經貿安排商討多時，由早年有關北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊境關卡安排，以及捕魚權等議題，讓雙方之間始終無法消除分歧。若最終雙方在「加時賽」仍無法達成協議，英國經濟肯定大受打擊。據英國預算責任辦公室（OBR）於上月發表的報告預測，硬脫歐將促使明年當地經濟增長減少2個百分點至3.5%，失業率會處於8.3%，並將當地經濟回復至新冠疫情爆發前水平的時間表，推遲一年至2023年底才會實現。

OBR進一步指出，據該機構預測，若雙方無法達成協議，在未來15年，英國累計的損失，等於當地經濟規模的6%。

英倫銀行行長貝利警告，若發生硬脫歐，對當地經濟的衝擊將較疫情嚴重。（資料圖片）

市場人士料英倫銀行再考慮負利率

英倫銀行行長貝利在上月時亦發出警告，直言若發生硬脫歐，對當地經濟的衝擊將較疫情嚴重。他在日前發表的英倫銀行金融穩定報告內亦指出，硬脫歐會成為金融穩定的最大風險，又指出當局難以避免所有因脫歐，而對金融服務業的衝擊。

市場人士亦預測一旦英國出現硬脫歐，英倫銀行將會考慮實施負利率。NatWest Markets英國利率策略部門主管Theo Chapaslis指出，市場上支持實施負利率聲音已減退，目前大型機構將焦點落入疫苗，市場人士預期出現上行動力多於下行風險。可是一旦出現硬脫歐，英倫銀行或會考慮實施負利率。

恒生溫灼培﹕就算達成協議仍有兩大隱憂

歐盟委員會主席馮德萊恩試圖作出安撫，指出雙方在談判上已有進展，未來數日為關鍵。不過她亦指出雙方在大部份問題上已找到前進方向，與協議管理相關問題基本解決，可是與漁業的談判非常困難，有時令她感到無法解決有關方面問題。

縱使目前英﹑歐雙方領導人仍為達成協議而努力，可是硬脫歐的陰霾一直揮之不去，有關情況對英鎊匯價帶來壓力。恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指出，就算雙方能達成協議，相信有關協議只屬簡單而非全面，若最終雙方無法達成協議，對英國肯定帶來大衝擊之餘，歐元及英鎊均受壓力，變相推高美元。不過歐盟本身為一個龐大經濟體，足以消化雙方無法達成協議的衝擊，反而英鎊往後會出現慢長跌勢。

他指出若雙方可以達成協議，英鎊兌美元將繼續在1.32至1.34之間徘徊；若無法達成協議，則有機會回落至1.3。他又指出就算雙方達成協議，未來英鎊走勢仍視乎會否出現大型不利事件發生，分別為蘇格蘭會否再次要求脫離英國，以及倫敦能否繼續扮演國際金融中心。

截至周三（15日）晚上8時20分，英鎊兌美元報1.3514，升0.4%；英鎊兌港元報10.4839，升0.48%。

無協議滙控將見40元

英歐之間是否可以達成協議，對個別本港上市企業同樣產生影響。一方面滙豐控股（0005）及渣打集團（2888）皆為英資銀行，並在當地註冊，另一方面近年不少本港上市公司進軍英國市場，在當地擁有相當規模資產，長和系便是其中一個積極在英國發展的例子。

百利好證券策略師岑智勇指出，目前投資者正關注脫歐後英國對金融業的監管會否出現轉變。若雙方可以達成協議，有助當地穩定發展：若無法達成協議或會引發投資者避險情緒，屆時滙控及渣打有機會分別回落至40元及45元以下。他亦指出如英歐可以有協議，有助消除長和系業務上的不明朗因素。

投資者學會主席譚紹興亦指出，若雙方無法達成協議，不排除屆時會有更多企業會離開英國。在談及滙控時，在無協議脫歐情況下，有機會回落至40元。

他又指出若最終雙方可以達成協議，相信英國經濟會較穩定，對在當地擁有不少業務及資產的長和系而言屬正面。

顏招駿: 脫歐對兩銀行影響不大

中泰國際策略分析師顏招駿表示，距月底脫歐協議死線已迫近，期望年底時脫歐結果能塵埃落定。他認為脫歐消息對於兩間英資銀行影響不大，根據滙豐業績可見，其大部份業務位於亞洲，而渣打只有18%溢利來自北歐。由於兩間英資銀行的主要收入與盈利不是源自歐洲，英國脫歐與否對於兩大銀行並沒有太大影響。

他預計明年全球經濟開始復蘇，加上英倫銀行等監管機構宣布容許英國銀行包括滙豐恢復部分派息，才是影響其股價表現的因素。

不過他亦補充，若英國硬脫歐後將會對所有銀行處於不利情況，因貿易條件受到約束限制。