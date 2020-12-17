聯儲局年內最後一次議息維持利率不變　上調GDP預測

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今晨（16日）公布最新利率決議，將基準利率維持在0%至0.25%區間不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期。此次會議是美聯儲今年最後一次政策會議。

聯儲局表示，將繼續每月至少購買1,200億美元的債券，「直到在實現委員會的最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進一步進展為止」。美聯儲稱，「這些資產購買有助於促進平穩的市場運作和寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向家庭和企業。」但該委員會沒有表示將延長購買期限。

美聯儲預計，2020年美國GDP萎縮幅度將小於9月時的預測，2021年和2022年的增速將高於9月的預測。

具體來看：2020年底GDP增速預期中值為收縮2.4%，9月預期為收縮3.7%；2021年底GDP增速預期中值為4.2%，9月預期為4%；2022年底GDP增速預期中值為3.2%，9月預期為3%。

美聯儲點陣圖顯示，美聯儲預計將維持利率在當前水平直至2023年，與9月時一致。

聲明中其他地方的措辭與11月會議相比基本上沒有變化。美聯儲聲明稱，經濟活動和就業持續復甦，但仍「大大低於」新冠疫情前的水平。

利率決議聲明公布後，美聯儲明年1月維持利率在0%至0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%至0.50%區間的概率為0%；明年2月維持利率在0%至0.25%區間的概率為100%，加息25個基點的概率為0%，與聲明前一致。