云想（2131）首掛曾高見9.68元　較招股價高出近4成｜持續更新

美國聯儲局重申寬鬆立場，美股三大指數個別發展，納指再創收市新高，收市報12658點，升63點。道指收報30154點，跌44點。標指報3701點，升6點。聯儲局主席鮑威爾表示，如有需要，聯儲局可以擴大買債力度，或買入長期債券，又預計隨美國開始接種疫苗，明年下半年美國經濟將會轉強。
【10:20】云想曾高見9.68元
云想（2131）首日掛牌，曾高見9.68元，較招股價6.98元高出38.9%，最新報7.91元，較招股價高出13.3%，每手1,000股計算，不計手續費賬面賺930元。
【09:58】京東健康回軟
中芯（0981）今早未止跌，再次失守20元關，最新報19.78元，跌2.1%。
至於昨日掛牌的藍月亮（6993），今早表現疲弱，最新報14.56元，跌2.2%。
半新股方面，泡泡瑪特（9992）升2.6%，最新報73.75元；京東健康（6618）跌0.3%，最新報139.5元。
【09:52】亞股普遍攀升
亞太區股市早段上揚，日股升4點，報26762點，澳洲ASX 200指數最新報6731點，升52點，台灣加權指數最新報14335點，升30點，韓國KOSPI指數最新報2746點，跌25點。
【09:48】內地股市早段上揚
內地股市早段上揚，上證最新報3369點，升2點，深成最新報13776點，升25點，滬深300最新報4974點，升20點，創業板最新報2769點，升6點。
【09:20】恒生指數高開213點
恒生指數高開148點，開報26608點。國企指數高開49點，報10511點。騰訊（0700）高開1.5%，開報580元。阿里（9988）升1.75%，開報255.4元。美團（3690）升1.7%，報 284元。京東（9618）升1.7%，報317元。
藥明生物（2269）高開5.85%，報86.8元創新高；同系藥明康德（2359）升4.35%，開報139元。
友邦（1299）高開0.6%，開報91.5元。平保（2318）高開1%，報94.7元。港交所（0388）升0.7%，開報390元。