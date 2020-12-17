Bitcoin破2.2萬美元關　古根海姆首席投資官﹕應值40萬美元

比特幣﹙Bitcoin﹚升勢停不了，今早突破22,000美元關口，24小時內漲超13%。

自今年以來，加密貨幣的價格上漲了190%，主要是受到大型投資者需求的推動，這些投資者被其快速增值的潛力所吸引，並聲稱其具有抗通脹性能，預計它將成為一種主流支付方式。

據《華爾街見聞》報道，許多著名投資者也開始「猛吹」比特幣的價值和投資前景。億萬富翁Paul Tudor Jones最近表示，他相信目前比特幣的反彈只是在第一局。貝萊德（BlackRock）固定收益部門首席信息官Rick Rieder認為，比特幣作為一種價值儲存手段、甚至可能取代黃金，因為它的功能要比金條多得多。

比特幣最近的價格升勢令人吃驚。（視覺中國）

下一步比特幣的價格高峰會在哪裏？

內地網媒《金十數據》指，加密貨幣金融機構Nexo的聯席創始人兼管理合夥人Antoni Trenchev周三（12月16日）表示：「我們有了新的分水嶺，下一個目標整數關口是30,000美元，這是比特幣新篇章的開始。媒體和散戶可以適當地參與其中，因為他們顯然缺席了這場上漲盛宴。」

據《中國證券報》報道，有分析師預言比特幣可能成為「2021年的特斯拉」。資深加密交易員Peter Brandt表示，儘管比特幣在短短9個月內從3月份的4,000美元飆升至20,000美元以上，但漲勢尚未結束，有可能在當前周期內飆升至10萬美元。他建議投資者將比特幣的投資倉位從10%提高到20%。

比特幣值40萬美元！

更瘋狂的是古根海姆投資公司（ Guggenheim Investments），該機構是加密貨幣的「忠實粉絲」，其首席投資官米納德（Minerd）在接受採訪時表示，比特幣的稀缺性，加上美聯儲（Fed）「瘋狂印鈔」，意味着比特幣最終將攀升至40萬美元左右。

花旗（Citibank）在近期的一篇研報《比特幣：21世紀的黃金》中也表示，2021年12月，比特幣的價格將達到31.8萬美元，迎來超級牛市。理由是，1970年的黃金市場與如今的比特幣市場間存在明顯的相似性。