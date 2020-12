滙豐表示,旗下個人對商戶(P2M)支付方案PayMe for Business錄得交易量上升,在今年第三季,通過PayMe for Business處理的P2M交易量,已超過2019年的全年交易量。PayMe for Business 的商戶網絡現擴展至順豐速運(香港),用戶已可於任何地方使用順豐香港上門收派服務,或於遍布全港約120個順豐香港網點,以PayMe支付。

PayMe用戶於順豐速運香港網點,只需出示手機上PayMe應用程式所產生的付款二維碼,讓網點員工利用現有銷售點終端系統掃描並收取PayMe付款。在上門收派服務方面,順豐香港的速遞員到達客戶派送或收件地點時,會以專用流動裝置掃描PayMe付款二維碼以收取款項。由2020年12月22日至2021年2月21日期間,當PayMe用戶使用順豐香港服務時,每筆10元或以上的交易,均可享元折扣優惠。

滙豐PayMe 主管黃朱寶燕表示,PayMe現擴展至物流服務行業,支持無現金化支付交易,進一步將簡單安全的電子支付體驗,帶至市民日常生活各範疇。