Vesync（2148）暗盤至少升三成　聶Sir︰成功插旗智能家電市場

家電股Vesync（2148）爆冷獲近35.8萬人認購，比起藍月亮（6993）獲45.5萬人認購，毫不遜色，該股以上限5.52港元定價，歷史市盈率將達128倍，但受惠上半年純利大增10倍，近12個月市盈率回落至31倍，估值上比起藍月亮上市時市盈率達70倍，算是「抵買」。

貨源集中度較高

獨立股評人聶振邦表示，藍月亮上市表現平平，或令市場對新股有戒心，但因Vesync前景被看好及街貨量較少，料暗盤升幅可能在30%以上，預計升至7.2元至7.5元水平，上市首星期更有機會升至8元至8.2元水平，即潛在升幅達到50%。

聶Sir解釋，相對藍月亮招股規模約7.47億股，Vesync全球發售約2.8億股，其中基石投資者合共認購約1.4億股，即使計及超額配股權行使後將予發行的4,215萬股，街貨量只為約1.8億股，傾向貨源集中度高，有利股價。

Vesync旗下品牌Etekcity 的產品︰

皇牌產品智能家電插旗

估值方面，他認為可以接受，因消費者若購買家電產品後，使用體驗良好，傾向會購買同一牌子，特別是智能家電設備。他說，於2019年在美國通過亞馬遜產生的零售額而言，集團的空氣淨化器於其類別中排名第一；空氣炸鍋於其類別中排名第二，「兩款產品市佔率高時，等於在智能家電上，起碼插了一枝旗在一個家庭，如該家庭覺得電器好用，會傾向在其他產品繼續購買Vesync」。

Vesync旗下品牌Levoit的產品︰

主力亞馬遜渠道 上半年純利大增10倍

Vesync是一家美國的小家電線上經銷商，旗下品牌包括Etekcity 、Levoit及Cosori，市場包括美國、加拿大、英國、德國、法國等地，通過電商平台（主要是亞馬遜）銷售小家電和智能家居設備。在小家電零售商中，2019年在美國通過亞馬遜產生的零售額排名第三。

公司過往收入增速極快，2017年至2019年，收入分別為8,521萬元（美元‧下同）、1.45億元、1.72億元。純利則分別為186.7萬元、436.1萬元、637.2萬元。今年上半年，雖然全球受疫情打擊，但在家消費「宅經濟」卻大行其道，網上銷售激增，帶動Vesync收入進一步增長71.7%至1.29億元；純利按年升10.35倍至2,248萬元。

Vesync旗下品牌Cosori的產品︰

據弗若斯特沙利文報告，預計2020至2024年，美國小家電市場規模將進一步增至330.05億美元，複合年增長率為5.2%，其中線上複合年增長率為9.2%。

是次集資所得約14.37億港元，公司擬將30%用於研發新產品及升級及替代現有產品；25%用於擴大公司的銷售渠道及地理覆蓋範圍，並提升公司的品牌知名度；25%用於持續升級Vesync應用程序；10%用於為企業客户開發智能解決方案；10%用於公司的一般營運資金。