滙豐環球資管：港股2021年復勇　監管陰霾造就科技股入場時機

滙豐環球投資管理發表2021年投資展望，預計科技及健康護理股長線將延續升勢，並建議把可持續發展納入投資策略。今年港股市場表現遜色，該行中國及香港股票部主管沈昱表示，與金融股佔恒指比重仍高，及本地股如銀行和地產股，板塊受累本港社會事件和新冠疫情。

滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱（右1）表示，疫情加速數碼經濟轉型，帶動科技股盈利增長。（公司提供）

但她預計，港股市場明年表現會復勇，因新冠疫苗陸續發放，有利經濟活動、旅遊業正常化，短期港股市場表現可能優於A股在岸市場，又預計基於低基數效應，中港企業明年預測每股盈利可增長15%至20%。

沈昱表示，疫情加速數碼經濟轉型，帶動科技股盈利增長，雖然科技行業面臨不明朗的監管因素，但認為科技企業已成中國經濟增長的主要動力及重要一份子，比舊經濟更能創造就業，認為當局不會大力施壓，只是在監管規則上跟上，令行業有序和健康發展，而中國科技企業的營運模式、增長策略、人力資源等具很強競爭性，若股價下跌，會是吸納相關股票的機會，例如前年起中國頒佈遊戲限玩的規則，便證明是相關股票很佳的入場時機。

她認為，明年投資主題可留意復甦板塊，包括旅遊、航空，長該行留意三個增長主題，包括是「內循環」如醫療健康、教育、物管；數碼化如社交媒體及遊戲、電子零件、軟件、雲計算；綠色經濟主題如新能源、電動車、工業自動化等。