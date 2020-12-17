美匯指數失守90　為2018年4月以來新低　英鎊兌美元升穿1.36

美元指數失守90關口，美元指數最低跌至89.88，創2018年4月以來新低。最新報89.9，跌0.6%，其中歐元兌美元最新報1.2238，升0.31%，美元兌日圓險守103，最新報103.04，英鎊兌美元最新報1.3614，升0.78%。

《澎湃新聞》報道，美聯儲（FED）12月利率決議維持基準利率在0%至0.25%區間不變，並繼續購買債券，符合市場預期，美元指數升至90.71的盤中高點。但隨後美聯儲主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）稱，如有需要，美聯儲將擴大債券購買力度，在通脹迴歸正軌之前不會加息。寬鬆的言論使美元再次承壓下行，非美貨幣普遍上漲。

美聯儲聲明顯示，在接下來的數月中，美聯儲會提升對國債和機構抵押貸款自持證券的持有到至少每月800億美元國債和至少400億美元機構支持債券，直至美聯儲促進最大就業和物價穩定的兩大目標取得實質進展。

市場普遍認為，在美元指數跌破90關口之後，美元匯價進一步下行空間已經打開。

美元指數自3月中旬的峰值以來已經大幅下跌12%，這是自2011年以來連續9個月的最長跌勢。西太平洋銀行經濟學家預計美元的熊市趨勢將在2021年延續，並預測美元指數將在2021年第一季度走向88。美聯儲持續的寬鬆政策、不那麼激烈的中美貿易關係、中國在2021年接近10%的國內生產總值（GDP）增長，以及2021年政治不確定性的明顯降低，應該會繼續將美元指數拉低。

西太平洋銀行認為，美國大選雖然未出現「藍色浪潮」，但若民主黨在1月初喬治亞州的兩場參議院決勝選舉中獲勝，以及幾位温和派共和黨人加入財政政策的陣營，可能會讓美國重新考慮採取一項為期多年的大規模財政政策。這將給2021年初的全球通貨再膨脹希望增添更多動力，並對美元構成壓力。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，儘管美元對人民幣自今年高點回落約9%，但仍有進一步走弱的空間。如果美元的負面因素持續，而中國經濟繼續復甦，6.30的目標確實指日可待。