恒生指數低開27點 「ATM」獨騰訊升0.5%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美股三大指數同創收市新高，聯儲局上日重申寬鬆立場，道指升148點，收報30303點。納指升106點，收報12764點。標指升21點，收報3722點。美國多個州指控Google違反反壟斷法，Google母公司Alphabet跌近1%。
【09:37】亞股早段窄幅上落
亞太區股市早段窄幅上落，日股跌11點，報26795點，澳洲ASX 200指數最新報6725點，跌30點，台灣加權指數最新報14281點，升23點，韓國KOSPI指數最新報2769點，跌不足1點。
【09:34】內地股市早段偏軟
內地股市早段疲弱，上證最新報3402點，跌2點，深成最新報13888點，跌1點，滬深300最新報5016點，跌不足1點，創業板最新報2783點，跌2點。
【09:20】恒生指數低開27點
恒生指數低開27點，開報26650點。國企指數跌15點，報10529點。騰訊（0700）高開0.5%，開報586元。阿里（9988） 及美團（3690）同跌0.2%。京東（9618）跌0.6%，報321元。小米（1810）升0.3%，報29.4元。
友邦（1299）高開0.6%，開報91.5元。平保（2318）高開0.2%，報95.25元。國壽（2628 )跌0.8%，報16.96元。
Vesync（2148）首掛高開88%，開報10.4元，成交額達7.87億元。