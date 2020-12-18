Bitcoin屢破頂　分析師拉響警報：明年初或瀉30%

虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）首次突破2.3萬美元關口後，有分析師提出警告，擔心比特幣將會出現25至30%回調。

Miller Tabak Co首席策略師Matt Maley（馬特·麥利）12月18日警吿稱，這種加密貨幣的技術圖表顯示，2021年初可能會出現25%至30%的回調。

《新浪財經》報道，麥利說：「毫無疑問，這是一次融漲（ melt-up），可能會持續更長一段時間。我認為短期來看，這種情況可能會持續更長一段時間，而且我非常看好它的長期前景。但就中期而言，我比其他人更擔心。」

他說，部分問題在於市場流動性過剩。今年夏天，這些場外資金推動了大型科技股的上漲。現在隨着這些股票穩定下來，這些資金開始流向比特幣。

他說：「問題是，比特幣每周的（相對強勢）圖表現在已經達到了非常、非常高的水平。截至周四該指數已超過88點，2017年曾兩次達到90的水平，但隨後分別下降了36%和64%。我們還沒有到那一步……但隨着疫情開始減弱，或許流動性變得不那麼充足，比特幣可能會像過去很多次那樣遭受重挫。」

過往曾4度發行跌逾48%的情況

他指出，自2016年以來，比特幣已經歷過10次超過20%的下跌，7次超過30%的下跌，以及4次超過48%的下跌，投資者不應低估其波動模式。

他說：「在進入新年之際，人們需要小心謹慎。」「我喜歡長線，但我認為這將是比我們最近看到的10%至15%更嚴重的拋售。我認為你將很容易看到25%至30%。再說一次，我認為這要到新年年初才會真正開始，但我確實認為它很快就會到來……基於目前的超買狀況，以及過去一兩周我們在這一資產類別中看到的泡沫。」