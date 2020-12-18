鐵礦石期貨再創歷史新高　中國新標準或能抑制價格

近早大宗商品價格持續攀升，今早鐵礦石期貨主力合約報每噸1,044.0元（人民幣‧下同），漲3.32%，最高見1,047.5元，創下2013年10月該合約上市以來新高。

12月份以來，鐵礦石價格繼續飆升。「據測算，今年以來，鐵礦石價格已上漲了60%，但鋼材價格漲幅不到10%，鐵礦石的漲價是不合理的，也不可持續。」中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗12月12日在「2020中國鋼鐵技術經濟高端論壇」上如是說。

屈秀麗表示，這不僅有需求增長的原因，國外壟斷、資本市場炒作等因素也助推了價格的上漲。鐵礦石價格高位不斷攀升，對行業影響巨大，大幅超出了行業對漲價的預期，預計後期鋼鐵行業虧損面將擴大，不利於產業鏈供應鏈穩定。

新標準將提升鐵素資源循環利用率

需要關注的是，據中國《期貨日報》報道，12月17日從中國鋼鐵工業協會獲悉，中國《再生鋼鐵原料》國家標準已於近日正式發佈，並將於2021年1月1日起正式實施。該標準將最大限度挖掘國際和國內再生鋼鐵原料資源，提高鐵素資源循環利用率，增加鋼鐵企業有效選項。

中信建投鋼礦研究員趙永均表示，國家標準的出台為進口國外優質再生資源打開了窗口。目前，全球每年廢鋼貿易量在1億噸左右，2009年中國廢鋼進口量曾達到1,400萬噸，預計國家標準正式實施後，廢鋼進口量將快速增長。再生鋼鐵原料是重要的鐵元素來源，對鐵礦石具有一定的替代作用，隨着符合標準的廢鋼大量進口，有利於緩解中國國內鐵礦石的供給壓力，抑制鐵礦石價格的大幅上漲。