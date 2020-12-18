日本政府罕見動作：賣出黃金填補預算缺口

日本數名官員透露，日本財務省旗下部門將用於鑄幣的80噸黃金賣給另一政府部門，為龐大的抗擊新冠肺炎疫情的經濟刺激方案提供部分經費。

《路透社》周四（17日）報道，日本公共債務高達整體經濟產出的兩倍，加上疫情重創稅收，財務省正面臨壓力，需尋找稅賦以外的收入，以滿足應對疫情的支出。

財務省通常作法是動用準備金，以及日本央行與其他部門年度結算後上繳國庫的收益。

但這次財務省採用一個涉及央行的罕見安排。

財務省做法屬罕見

財務省負責國際事務的部門將一部份美元儲備賣給日本央行，再以所換得的日圓向財務省的債務管理部門買進黃金。

兩名官員吿訴路透，負責債務管理的部門從此次黃金出售中獲益價值5,000億日圓（約合48.4億美元），將用於資助一個旨在促進大學研發的新基金。由於未獲授權公開發言，兩名官員不願透露姓名。

分析師﹕政府或免發行過多債券

日本央行16日表示，將從財務省購買美元現金，以確保有足夠的彈藥應對任何新冠疫情造成的市場混亂。

但一些分析師表示，此次出售黃金可能是由財務省發起的，財務省希望避免發行過多債券或使用納稅人的錢來充實該基金。

「從財政整頓的角度來看，這筆交易或許可以看成是有效利用國家資產。」SMBC日興證券首席市場分析師丸山義正表示。