螞蟻﹕已應監管機構要求將互聯網存款產品下架

12月18日，中企螞蟻集團旗下支付寶下架互聯網存款產品，僅對已購買產品用戶可見。螞蟻集團回應稱，根據監管要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

中國將加大對互聯網行業的監管。（Reuters）

據中國媒體《21世紀經濟報道》12月18日報道，這是在12月15日，中國央行金融穩定局局長孫天琦再次談及第三方互聯網平台存款問題三天後，首個下架存款產品的互聯網平台。

12月15日，孫天琦在第四屆中國互聯網金融論壇上表示，第三方互聯網平台存款的流動性特點有別於傳統儲蓄存款，給監管部門和金融機構帶來新課題，「互聯網金融平台開展此類金融業務，屬『無照駕駛』的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。」

報道提到，度小滿金融、京東金融等App這些平台的存款產品仍在銷售。對於這些平台的存款產品是否也會有相關整改計劃，相關平台並未回覆。

銀行方面，一家在多家互聯網平台推廣了存款產品的城商行人士表示，行領導已經關注到了監管人士的相關發言，由於目前相關政策文件還未正式下發，具體監管思路和要求也未知，因此還沒有制定具體的整改計劃。

該人士稱，他們也會隨大流，如果其他銀行都做了相應的整改，他們也會做相應的整改。