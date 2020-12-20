中國發布《外商投資安全審查辦法》　增設安全審查機制

美國不斷出手打壓中國企業之際，經中國國務院批准，中國國家發展改革委與中國商務部於北京時間12月19日發佈《外商投資安全審查辦法》（簡稱《安審辦法》），《安審辦法》將於公佈之日起三十日後正式施行。

12月19日，中國國家發展改革委及中國商務部發布《外商投資安全審查辦法》。（中國發改委官網截圖）

據中國官媒新華社12月19日報道，《安審辦法》共涉及23條，規定適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程式、審查決定監督執行和違規處理等，進一步提高審查工作的規範性、精準度和透明度，儘可能減少對外商投資活動的影響，保護外商積極投資和合法權益。

根據《安審辦法》，中國建立外商投資安全審查工作機制，工作機制辦公室設在中國國家發展改革委，由中國國家發展改革委、中國商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。

報道強調，對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查，是國際通行做法。2011年，中國建立外商投資安全審查制度。近十年來，外商投資管理體制歷經大幅改革，特別是2020年起施行的《中華人民共和國外商投資法》在法律層面正式確立准入前國民待遇加負面清單管理制度，建立外商投資資訊報吿制度，大幅提升外商投資便利化程度。

《安審辦法》以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據，借鑑主要國家審查制度成果，對外商投資安全審查制度做出較為全面系統的規定，以在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險，為更高水準對外開放保駕護航，助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。