人行LPR利率連續8個月不變

2020年中國最後一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，一如市場預期，LPR連續8個月不變。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2020年12月21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65% ，兩個期限品種報價均與上個月持平。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由中國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

市場對本月LPR繼續保持不變已有預期，12月15日央行開展了9,500億元中期借貸便利（MLF）操作，操作利率與前期持平。

在今年全部12次LPR報價中，1年期LPR在1月保持不變，2月下調10個基點，3月按兵不動，4月下調20個基點，5月至12月均保持不變，累計下調30個基點；去年8月首度亮相的5年期LPR在今年的12次報價中累積下調15個基點，1月按兵不動，2月下調5個基點，3月保持不變，4月則下調了10個基點，5月至今保持不變。

中國央行在最新一期貨幣政策執行報吿中指出，下一步要健全市場化利率形成和傳導機制，持續深化LPR改革，鞏固市場化LPR報價機制，督促金融機構更好地將LPR嵌入貸款FTP（內部資金轉移定價）中，增強貸款內外部定價與LPR的聯動性，用改革的辦法促進融資成本進一步下行，提高貨幣政策傳導效率。