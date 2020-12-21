香港IPO集資全球排名第二　安永：明年有望重奪一哥之位

安永發表新股市場2020年回顧與2021年展望。截至今年12月18日，安永估計全年新股集資排名由納斯達克奪得第一位，集資額達553億美元；香港則以502億美元屈居第二。

今年香港共有144隻新股上市，集資額合共約3,900億港元，其中9隻中概股佔1,313億元，佔整體集資額的34%。安永指，中概股回歸後，超額認購平均68倍，首日平均上升5%，錄得正回報，而截至12月18日整體回報率為22%。

其中，93%在主板上市的公司錄超額認購，首10隻超額認購的新股反應較去年同期熱烈；而首十大熱購新股中，5隻屬於中概股回流。

對於2021年，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預期，明年香港新股市場在上半年保持活躍，但下半年則較為審慎，視乎疫情對經濟影響有否滯後反映。安永估計，明年香港新股總集資額達3,500億元，按年減少一成，但仍有力重奪全球集資一哥之位。

另於，關於港交所建議提高主板上市最低盈利要求，蔡偉榮認為措施不會令GEM板上市新股數目增加，坦言沒有直接關係。他指出，GEM板股份流動性不足，大型基金無法投資，即使提高主板上市最低盈利要求，亦無法增加GEM板上市數目，那些公司有可能流向其他市場。