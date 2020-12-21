歐美爆小股災　恐慌指數勁升近34%　道指期貨挫700點｜持續更新

新冠肺炎疫情在英國出現病毒變種，英國政府更因收緊防疫措施，消息觸發投資者避險情緒，並將資金泊入美元，美匯重上90水平。
【19:01】道期跌近700點
投資者恐慌情緒升溫，VIX指數勁升33.6%，報29.3。美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌695點，報29417點，標準普爾500指數期貨最新報3606點，跌99點，納指期貨最新報12511點，跌201點。
期指夜市承接歐洲股市及美股期貨跌勢，港股期貨跌362點，失守26000點。
【18:50】英鎊急挫逾2%
鎊匯急挫逾2%，兌美元現報1.3217，挫2.26%。
【18:30】美股跌幅擴大 Tesla盤前跌半成
美股三大指數跌幅持續擴大，其中道指期貨急挫逾600點，失守29600點水平；納指期貨跌逾1.5%；標普500指數期貨跌約2.3%。至於有恐慌指數之稱的VIX指數，最新升逾6點，已升穿28點水平，較上周五收市升幅近三成。
至於歐洲股市跌幅亦加劇，英國富時指數跌2.8%；德國DAX指數挫3.8%；法國CAC指跌3.5%；西班牙股市更插逾4.25%。
Tesla上周五收市後獲納入標普500指數，收市報695美元，今日盤前跌逾半成，現報約655美元。
【17:48】歐股普跌 油價下挫4%
美元兌多種主要貨幣上揚，歐元兌美元最新報1.2204，跌0.43%，英鎊兌美元跌1.99%，報1.3254，美元兌日圓最新報103.61，升0.3%，美元兌加元最新報1.2886，升0.77%，美元兌瑞士法郎升0.28%，最新報0.8862。
歐洲股市則紛紛下跌，其中英國富時指數最新報6441點，跌88點，德國DAX指數最新報13310點，跌320點，法國CAC指數最新報5388點，跌139點，意大利MIB指數最新報21510點，跌465點。
大宗商品方面，紐約期金每盎司最新股1,901.4美元，升0.66%；現貨金最新報1,865.36美元，升0.74%，白銀每盎司最新報26.93美元，升3.4%。
油價回落，紐約期油每桶最新報47.04美元，跌4.2%，布蘭特期油最新報50.06美元，跌4.2%。