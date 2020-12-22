恒指半日跌22點　安踏漲半成　京東健康升2.8%｜持續更新

【12:10】安踏漲半成

恒指收午前回吐22點或0.08%，收報26284點；國指收報10446點，升44點或0.43%；科指現報8212點，升52點或0.64%。大市成交金額603億元。

恒指成份股長和（0001）半日挫2.5%，收報52.65元。吉利（0175）半日收報22.9元或跌1.9%。友邦（1299）半日跌1.1%，收報88.9元。中國生物（1177）反球上落，半日收報7.71元或升0.13%。

京東健康（6618）回落，半日收報170.7元，或升2.8%，最高見180元。

運動股安踏（2020）上揚5%，收報113.4元；特步（1368）半日收報3.35元或升1.5%。

銀娛（0027）半日跌3.2%，收報56.65元，最低見56.6元，成藍籌股中表現最差。

【11:20】家電股Vesync升逾5%

半新股VESYNC（2148）表現頗好，最高見12.94元，新造價11.96元或升5.3%。泡泡瑪特（9992）同樣創新高，最高見96.45元，現報93.8元或升6.9%。藍月亮（6993）回升，新造價15.64元或升5%。

【10:40】醫藥股受捧 藥明生物升2.2%

恒指早段反覆後回升，現報26342點，升35點或0.14%；國指偏向好，現報10472點，升70點或0.67%；科指現報8244點，升84點或1.03%。

油價反覆受挫，惟中海油（0883）低開後回升，新造價7.38元或升1.8%；中石油（0857）現造價2.37元或跌1.25%。

五菱汽車（0305）找持續漲勢，早段創新高見1.84元，現報1.8元或升7.8%。

醫藥股受捧，藥明生物（2269）創新高，最高見94元，現造價93.45元或升2.2%；復星（2196）同樣創新高，現升2.02%，新報40.4元。

【10:07】京東健康曾高見180元

京東健康﹙6618﹚今日納入港股通，股價再創上市新高，一度高見180元，最新報170.3元，漲2.6%。

該股上市價70.58元，現價累漲141%。

【09:40】港股跌近百點

恒指現報26214點，跌92點或0.35%；國指報10415點，升13點或0.13%；科指報8217點，升57點或0.7%。大市成交140億元。

金沙﹙1928﹚報33.4元，挫3.18%，成表現最差藍籌股。

英國疫情失控，長實﹙1113﹚跌2.75%，報38.8元。

滙豐控股﹙0005﹚則跌0.88%，報39.15元。

騰訊控股﹙0700﹚、阿里﹙9988﹚逆市造好，分別升升0.4.3%及0.8%。

捷榮﹙2119﹚有基石投投資者擬沽貨離場，惟主席或接貨，股價抽升逾一成，現報1.15元，升12.8%。

【09:30】港股開跌45點

港股開市偏軟，恒指開報26260點，跌45點；國指報10404點，升2點或0.02%；科指報8164點，升4點或0.06%。大市成交額35億元。

創科實業﹙0669﹚報104.9元，挫1.96%。

滙控﹙0005﹚跌0.76%，報39.2元。