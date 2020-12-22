投行星洲招聘力度超香港　競爭力互見？　學者︰不應只睇單一事件

瑞士洛桑管理學院（IMD）早前公布《2020年全球競爭力報告》，香港競爭力排名下跌至第5位，低於去年第2位。反觀，香港「老對手」 新加坡就連續第2年保持全球最具競爭力經濟體地位。近日，又傳出李嘉誠有份投資的美國食品科技公司Perfect Day，亦與新加坡科技研究局合作設立研發中心。總總情況令人不禁反思，香港競爭力是否已經落後新加坡？

投行管理層：分散風險屬明智決定

外媒近日報道稱，全球的大型銀行為避免誤中《港區國安法》「地雷」及受地緣政治因素影響，正加大在新加坡的招聘力度。

報道引用職業社交網站LinkedIn於本月初數據指，國際投行瑞銀（UBS）及摩根大通（JPMorgan）於新加坡招聘職位數目，更為香港的8倍。而瑞信（Credit Suisse）、高盛（Goldman Sachs）及花旗銀行（ Citibank）在新加坡招聘數目也是香港的逾兩倍。

有投行管理層表示，在地緣政治局勢不穩的情況下，增加新加坡人員，作分散風險是慎重的做法。與此同時，有金融和科技人才招聘公司稱，今年約有15％至20％業務是幫助金融公司從香港轉移業務到新加坡，當中包括私人銀行家，及安全和合規等相關職位。

中大經濟學系副教授莊太量認為，每一個機構發表的調查的背後或都會存在政治因素或宣傳的需要。（資料圖片）

莊太量：不應只睇單一事件

中大經濟學系副教授莊太量認為，要反應兩地競爭力變化，須進行科學化分析，例如觀察過去五年的資金流動，並要訪問香港及新加坡兩地的資金走向，若然單靠調查就判定香港「走資」新加坡，這是不科學的。

他建議大眾吸收資訊的時候，要懂得綜合數據、資金流等的資訊，不應只睇單一事件。

莊太量又以李嘉誠在新加坡投資開設食品研發中心為例，指出其實現時香港仍有不少人投資科研，不能只靠單一例子而判定香港的科研能力及競爭力有別新加坡。