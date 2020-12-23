馬斯克自爆曾欲把Tesla賣予Apple　作價僅4000億　惟庫克拒絕會面

特斯拉（Tesla）公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）爆料，有一段時間他曾經考慮過把這家電動汽車公司賣給蘋果公司（Apple），但是蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）並沒有興趣和他見面會談。

近日有傳蘋果公司（美：AAPL）計劃明年第三季推出首款電動車Apple Car。Tesla（美：TSLA）作為競爭對手，CEO馬斯克昨日（22）於在社交媒體發文，指Model 3項目最黯淡的那段日子裏，他曾聯繫過蘋果首席執行官庫克，想和他討論一下讓蘋果收購特斯拉的可能性，而作價僅現時市值的十分之一。可是，庫克拒絕與他會面。

昨日Tesla收市價報640.34美元，市值達6,069.79億美元；而蘋果總市值為2.24萬億美元。若當時作價僅是現時市值的十分之一，即約600多億美元，折合約4,650億港元。

馬斯克更提到，聞說蘋果正在研發用於電動汽車的磷酸鐵鋰電池。他直言，「如果這是真的，這很奇怪！Tesla上海超級工廠生產的中檔汽車，使用的正正是磷酸鐵電池。」

不過，值得一提的是，特斯拉從未在任何財務申報文件中提到過出售事宜。

事實上，早於2018年馬斯克曾公開表示，汽車業務是「地獄」，他聲稱曾為解決Model 3產量問題而睡在工廠的地板上，而Model 3增加產量期間公司一度距離破產僅有「大約一個月」的時間。