恒指半日升逾百點　吉利飆近6%　小米高見31元｜持續更新

【12:10】吉利飆近6%

恒指半日收市報26235點，回升116點；國指收報10457點，升73點或0.7%；科指升199點或2.4%，現報8386點。半日大市成交金額618億元。

小米（1810）延續升勢，最高見31元，半日升4.4%，收報30.95元，再創上市以來新高，目前市值7,782億元躋身入千億美元之列。

京東健康（6618）再升7.95%，中午收報196.9元，直逼200元大關，創上市新高。

海底撈（6862）創30天新高，最高見61.8元，半日升4.7%，收報61.4元；華潤啤酒（0291）同樣創新高，最高見70.25元，收報69.25元或升3.8%；蒙牛（2319）半日收報45元或升3.6%，刷1年新高。

銀行股普遍受挫，惟滙控（0005）半日升0.38%，收報39.6元。建行（0939）收報5.55元或跌1.4%；工商（1398）收報4.5元或跌0.88%；恒生（0011）收報131.4元或跌0.23%。

汽車股吉利（0175）半日升5.9%，收報23.4元；比亞廸（1211）收報197.7元或升2.1%；長汽（2333）升8.7%，收報21.8元。

【11:30】恒指曾升逾百點

恒指曾升逾百點，現回落升77點，現報26196點。

內地股市上證指數半日收報3385點，升28點或0.85%，半日成交金額2,475億人民幣；深證指數半日升150點，收報14033點或升1.1%，半日成交金額3,057億元人民幣；創業板指收報2854點，升42點或1.53%，半日成交金額1,135億元人民幣。

【10:45】信義光能創新高 升7.8%

恒指反覆微升31點，現報26150點；國指升36點，現報10420點；科指升130點，現報8317點。

京東健康（6618）升勢繼續，高見197.5元，新造價193.5元或升6.1%。阿里健康（0241）現報26.3元或升2.5%。

據報中央要求阿里、騰訊、京東、拼多多、滴滴等平台企業，嚴格規範社區團購。重磅科技股個別走，騰訊（0700）跌0.44%，現報570元；阿里（9988）跌1.2%，現報245.8元；美團（3690）升0.4%，現報277.4元；京東（9618）現報322.8元或升2.4%。

光伏股繼續造好，信義光能（0968）創新高，最高見19.68元，現報19.4元或升7.8%。

【09:45】港股由跌轉升

港股由跌轉升，恒指升27點或0.11%，報26146點；國指升18點或0.17%，報10402點；科指升77點或0.95%，報8264點。大市成交額104億元。

創科﹙0669﹚升1.42%，已是表現最好的藍籌股。

重磅股友邦保險﹙1299﹚升0.11%，騰訊﹙0700﹚跌0.78%，滙豐控股﹙0005﹚跌0.25%。

TCL電子﹙1070﹚續升半成，報5.47元。

昆侖能源﹙0135﹚升12.8%，高見7.25元，該公司賣產予管網公司，套現370億元人民幣，其中約一半擬用來派發股息。

京東健康﹙6618﹚再升3.9%續破頂，高見189.5元。

【09:25】恒指開跌36點

港股表現疲弱，恒指開市報26083點，跌36點或0.14%；國指開報10371點，跌12點或0.12%；科指報8207點，升21點或0.26%。

美國國土安全部代理部長沃爾夫表示，正審查TCL電子﹙1070﹚活動，拖累公司昨日股價大瀉近15%後，公司主席兼執行董事李東生擬於增持，股價開報5.41元，升3.8%。