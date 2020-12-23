港交所﹕首為兩日資金融機構完成客戶結算交易

港交所（0388）宣布，旗下場外衍生產品交易結算服務的附屬公司場外結算公司，首次為兩家日資金融機構完成客戶結算交易，進一步拓展港交所於亞洲區內，以至全球固定收益及貨幣產品業務領域。

場外結算公司分別為瑞穗銀行的美元人民幣（香港）交叉貨幣掉期交易，以及三菱UFJ銀行的美元兌港元交叉貨幣掉期交易提供結算服務，兩宗交易均由滙豐銀行擔任結算經紀。

港交所指出，此批交易顯示，客戶對交叉貨幣掉期的需求日趨殷切，亦為場外結算公司的交叉貨幣掉期交易產品進一步提升流動性。

港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅指出，有關交易為場外結算公司成為交叉貨幣掉期主要結算所的一個重要里程碑，亦是港交所不斷拓展產品及服務的一大主要進度，有助提升香港作為領先國際金融中心競爭力。

場外結算公司年初獲日本金融廳發牌

場外結算公司於2020年1月獲日本金融廳（JFSA）發出牌照，正式成為日本認可的海外衍生產品結算機構，讓日資金融機構可通過香港交易所旗下的場外結算公司，為其交叉貨幣掉期產品交易進行結算。

場外結算公司於2013年成立，為場外衍生產品提供中央結算服務。場外結算公司在2020年首三季的業務表現強勁，總結算金額達1,200億美元，其中交叉貨幣掉期的結算額錄得620億美元，按年增長17%。