比亞迪：將加快推進比亞迪半導體拆分上市

比亞迪（1211）表示，將加快推進半導體業務分拆上市，並着手培育更多具有市場競爭力的子公司實現市場化運營，不斷提升公司整體價值。未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、消費等領域的半導體發展。

據內地傳媒報道，日前接受結構調研表示，其子公司比亞迪半導體作為國內最大的車規級IGBT廠商，僅用42天即成功引入紅杉資本中國基金、中金資本、國投創新等投資機構。

圖為比亞迪深圳研發中心六角大樓。（視覺中國）

6月15日，比亞迪曾公吿稱，比亞迪半導體以增資擴股的方式引入小米長江產業基金、聯想長江科技產業基金等多位戰略投資者，合計增資約8億元（人民幣．下同）。

公吿顯示，小米長江產業基金、聯想長江科技產業基金、愛思開（中國）企業管理有限公司等投資者按照比亞迪半導體的投前估值75億元，擬向比亞迪半導體合計增資約8億元，其中約3,202萬元計入比亞迪半導體新增註冊資本，7.68億元計入比亞迪半導體資本公積，本輪投資者合計將取得比亞迪半導體增資擴股後7.8%股權。

同日，比亞迪更表示，考慮到未來比亞迪半導體的業務資源整合及合作，比亞迪半導體擬繼續引入韓國SK集團、小米集團、招銀國際、聯想集團、中信產業基金、厚安基金、中芯聚源、上汽產投、北汽產投、深圳華強、藍海華騰、英威騰等戰略投資者。