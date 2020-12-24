康宏爭奪戰｜1月7日舉行EGM續會　以考慮並酌情通過普通決議案

康宏環球（1019）原於11月26日，就罷免多名董事而舉行的股東大會，開始數分鐘便暫停。

公司指出會在1月7日下午6時，於灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東特別大會續會，藉以考慮並酌情通過載於今年11月26日股東大會通告的普通決議案。

國藝向康宏提部份換股要約

另一方面，早前國藝集團（8228）提出以換股方式，向康宏提出全購。於11月23日，GEM上市委員會維持上市科決定，認為根據GEM上市規則第19.06B條，潛在要約為國藝一項反向收購，若此潛在要約進行，根據GEM上市規則就19.54條，國藝將為新上市申請人。

國藝不同意GEM上市委員會決定，並於今年12月2日提交正式請求，要求聯交所GEM上市覆核委員會覆核GEM上市委員會決定。

國藝指出鑑於GEM上市委員會決定及可預見的阻礙，在11月24日國藝向康宏董事會提議作出附先決條件的自願性部份換股要約，建議部份換股要約須待若干條件獲達成或豁免後，方告完成。

提出上述提議後，國藝董事會現正就建議部份換股要約進一步細節，與康宏董事會進行磋商，包括作出要約的方式及時間，同時考慮就建議部份換股要約寄發予國藝及康宏股東之文件中，須載入財務及其他資料。