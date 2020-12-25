《證券時報》：警惕信用債明年出現更多「灰犀牛」

Wind數據顯示，11月10日以來，以企業債、公司債、中票、短融和定向工具為口徑，累計有196只信用債取消或者推遲發行，累計計劃發行規模達到1,457.10億元（人民幣‧下同）。

《證券時報》周五（25日）報道，對應的是，信用債淨融資額持續走低。11月份以信用債淨融資規模減少444.57億元，年內首次由正轉負。截至12月24日，當月累計發行信用債717隻，發行總量為6,732.07億元，相較9,597.87億元的總償還量，目前尚有2,865.80億元的淨融資額缺口。

值得注意的是，明年1月份將迎來信用債的償債窗口，隨着信用債發行淨融資額的減少，償債壓力或將逐步顯現。

報道指出，永煤違約事件的市場衝擊可能在減少，一級市場遭遇寒流或許另有原因。

「現在融資低迷其實並不是違約事件所導致，今年來看中低評級品種年初就已經發不出來債了，這塊的融資量本來就是在慢慢減少。」開源證券分析師楊為斆表示，近期一些高評級央企等取消發行，影響因素或為基礎利率上升，融資成本提高，從而導致淨融資額下降。

國金證券的一份研究報吿指出，2021年信用債到期總量為62,153.56億元，本金提前兑付量為2,396.83億元，另外有15,904.49億元債券進入回售期。按照今年前10個月實際回售比例28%估計，未來一年回售量可達4,453.26億元。

該研報顯示，明年1月份信用債到期、回售加上本金提前兑付總規模約為8,000億元。

若不考慮2021年發行且到期的短融規模，全年償債壓力波動較大。從信用債償還金額的月度分布看，由於4月、8月為年報及半年報發佈時間，發債規模通常高於其餘月份，償債高峰期通常也會集中在3月、4月及8月。此外，明年1月份到期回售規模也較大，階段性償還壓力上升帶來的債務風險增加。

在此背景下，市場對明年開年的信用債償債能力表示出擔憂。

「毫無疑問，當前是信用債市場寒冬，而淨融資額萎靡不振，一級市場取消發行增加預計將覆蓋明年一季度。後續市場融資可能會緩慢復甦，但機構信心短期難以提振。」中信證券研究所副所長明明表示。

明明認為，以中票、短融、企業債、公司債、定向工具的口徑測算，明年1月份到期及回售規模在7,834億元，在目前淨融資水平持續萎靡的當下，市場風險也在增加。不僅是明年1月，一季度整體到期在2.1萬億元規模，市場將持續處於償債壓力的高峰期。

「無論債券還是貸款，1月份都是高峰，應該是季節性的現象，並不是一個周期性原因。但是周期性原因可能導致企業扛不過季節性這個坎兒。」楊為斆說。

大多數機構人士對2021年的信用環境偏向悲觀。

明明坦言：「2021年償債問題將是債券市場主題之一，而高額的壓力也會導致風險。明年的信用風險打擊面將擴散，今年信用風險規模已經超過2018年，國企違約出現端倪，而明年很有可能傳導至多個行業，而國企藕斷絲連的信仰也將被徹底打破。」

2018年，全市場違約的信用債125只，金額為1,209.61億元；2019年違約184只，金額1,494.89億元。2020年截至目前，全市場違約債券140只，但金額達到1,608.14億元，年度違約金額持續增長。

事實上，2020年為應對新冠肺炎疫情衝擊，貨幣政策一度相當寬鬆，當前貨幣政策已恢復中性，明年甚至有收緊的可能。而一旦貨幣政策收緊，部分信用資質較差的企業借新還舊的壓力就會驟然增加。

料明年債務違風險增加

黃文濤表示，今年新增違約主體有所下降，一方面源於融資環境較為友好；另一方面也源於前兩年的風險出清，但下半年中國國企風險事件頻發，違約金額大幅上升，未來去槓桿壓力增大，信用風險或已經孕育。

楊為斆指出，今年信用債違約主體普遍隱含評級較低，但是2021年除了該類型主體違約風險增加，「墮落天使」出現的概率也大大提升。

「明年融資環境還不如今年，企業借新還舊處於更不利的局面。所以，本身可能相對安全的那些債，明年也會存在被下調主體評級進而違約的風險。」楊為斆說。

天風證券固定收益總部債券投資部高級投資經理田蘇怡也表示，年底信用衝擊引發了一系列監管，在目前的高壓下，評級機構今後會更為謹慎，明年評級下調可能會增多，再加上目前一些企業現金流緊張，明年信用債市場的「灰犀牛」更多，投資者需關注這類衝擊。