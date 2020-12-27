中國11月規模以上工業企業利潤按年增15.5%

中國國家統計局12月27日發佈的數據顯示，11月份，規模以上工業企業實現利潤總額7,293.2億元人民幣，按年增長15.5%，增速比10月份回落12.7個百分點。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據指出，總體看，工業利潤增長呈現以下幾方面特點：一是生產銷售保持較快增長。二是裝備和高技術製造業利潤增長加快。三是部分傳統行業盈利狀況有所改善。四是單位成本首現下降，盈利水準持續上升。五是企業虧損面縮小，虧損額大幅下降。

最新數據還包括以下內容：

1-11月份，規模以上工業企業實現營業收入94.22萬億元，按年增長0.1%；發生營業成本79.22萬億元，增長0.1%；營業收入利潤率為6.10%，按年提高0.14個百分點。

11月末，規模以上工業企業資產總計126.70萬億元，按年增長6.9%；負債合計71.76萬億元，增長6.8%；所有者權益合計54.94萬億元，增長7.0%；資產負債率為56.6%，按年下降0.1個百分點。

11月末，規模以上工業企業應收賬款17.28萬億元，按年增長16.5%；產成品存貨4.64萬億元，增長7.3%。

1-11月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.08元，按年減少0.01元；每百元營業收入中的費用為8.92元，按年增加0.12元。

11月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為85.1元，按年減少5.5元；人均營業收入為141.2萬元，按年增加4.5萬元；產成品存貨周轉天數為18.5天，按年增加1.3天；應收賬款平均回收期為54.4天，按年增加6.9天。

1-11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額57445.0億元，按年增長2.4%（按可比口徑計算），增速比1-10月份提高1.7個百分點。

1-11月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14,456.9億元，按年下降4.9%；股份制企業實現利潤總額40,580.1億元，增長2.3%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額16,105.2億元，增長4.3%；私營企業實現利潤總額17,332.2億元，增長1.8%。

1-11月份，採礦業實現利潤總額3,440.5億元，按年下降32.8%；製造業實現利潤總額48,995.2億元，增長6.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5,009.3億元，增長4.8%。

1-11月份，在41個工業大類行業中，25個行業利潤總額按年增加，15個行業減少，1個行業持平。主要行業利潤情況如下：專用設備製造業利潤總額按年增長23.0%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長15.7%，通用設備製造業增長12.5%，化學原料和化學製品製造業增長10.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長10.1%，農副食品加工業增長8.9%，紡織業增長7.5%，汽車製造業增長7.2%，電氣機械和器材製造業增長6.6%，電力、熱力生產和供應業增長3.8%，非金屬礦物製品業增長1.4%；石油和天然氣開採業下降70.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降44.0%，煤炭開採和洗選業下降24.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降9.9%。