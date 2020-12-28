阿里巴巴受查｜沽壓沉重開市甫失220元關　專家料這個位支持強大

12月24日，阿里巴巴﹙9988﹚因涉「二選一」等壟斷行為受查的消息傳出，股價當日急瀉8.1%，收報228.2元；其後阿里巴巴美股「接力」再瀉，全日大跌13.3%至每股222美元，折算約為215.1港元，較港股收市價還要低5.7%。

聖誕節3日長假期後，港股今日﹙28日﹚開市，阿里巴巴低開近4%，開報219.4元，跌3.85%，成交額9.96億元。有專家認為，該股在200元至210元的大位有強大的心理支持。

與此同時，未知是否為應對這一浪沽壓，集團今早在港交所公吿稱，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。

當局令螞蟻回歸支付本源

12月24日，市場監管總局指，根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。與此同時，螞蟻集團風波未了，四大監管部門將再次約談螞蟻集團。阿里巴巴其後稱，將積極配合監管部門調查，又指目前公司業務一切正高。

周日﹙27日﹚，中國央行副行長潘功勝表示，金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求，涉五大方面。一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人資料隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

阿里旗下「金蛋」螞蟻集團被約訪，官方列出五大整改要求。﹙資料圖片﹚

料阿里在200元有較大支持

中央對科網企業加強監管，本港上市的科網股第四季表現一般，其中阿里巴巴更從高位累跌約25%，主要受累反壟斷調查，以及旗下螞蟻集團上市觸礁。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢估計，阿里巴巴在200元左右有較強大的支持，「阿里﹙來港﹚上市後初期，股價長期徘徊在200至210元，料這個位有好強大的心理支持。」他又稱，倘阿里開市跟隨美股「追跌」半成，而其他大型科網股，如騰訊﹙0700﹚並無下挫許多，幅度在2%之內，阿里股價有望出現技術反彈。

然而，在強監管陰霾下，伍禮賢不建議投資者長揸阿里巴巴，明言如果該股短線能反彈到240元至250元，有貨的投資者宜分批沽貨，「政策實質影響，須到明年中期業績才能反映，期間存在不明朗因素，避險情緒會較高，因此，估計阿里會跑輸其他科網股，甚至大市。」

伍禮賢認為， 明年市場炒經濟復甦概念，加之強監管陰霾，阿里巴巴股價睇低一線。﹙資料圖片﹚

料明年舊經濟股跑出

伍禮賢又稱，一般增長股，25倍市盈率的估值，相當於預視每年有一成的復合增長率，「何況阿里巴巴唔止！」問及如何看待更大的政策風險，如將阿里巴巴的業務拆骨，又或股權和公司架構出現的可能變動等，伍禮賢坦言，股價下試200元至210元水位，尚未反映這類重大的政策風險，但認為目前談這些言之尚早，「我們見到中央主要從兩方面出手，一是針對金融科技貸款業務，二是「二選一」反壟斷，即使你將阿里拆骨，甚至股權重組，都解決不了這些問題。」他補充，事態如何發展，只能留意政策走向，以至監管當局的決心，並以螞蟻集團旗下的小微貨款為例，當局可以要求全面取締，如早年的P2P網貸，又可以一如規管銀行，只要求多一些資本金。

伍禮賢傾向相信，龍頭科網股，即使受監管規範，風暴過後優勢仍在，「如此大規模，控股投資範疇又這麼多。」話雖如此，他認為，明年炒中港經濟復甦概念，估計舊經濟股可跑出，該行首選三大板塊，包括公路股、光伏股及消費股。