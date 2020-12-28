強監管陰霾下　阿里瀉逾6%　藥明生物破頂｜持續更新

港股聖誕長假期後開市，全城焦點落在阿里巴巴﹙9988﹚身上，該公司因反壟斷法受查，旗下螞蟻集團又被要求整改。

【11:26】阿里巴巴挫6%

阿里巴巴弱勢未止，現瀉6.3%，低見213元。

港股升幅收窄，現僅升12點，報26398點。

【10:43】藥明生物升逾半成

恒指現升76點或0.29%，報26463點。

阿里巴巴瀉5.26%，美團﹙3690﹚亦瀉5.01%，為表現最差的兩隻藍籌股。

另外，騰訊﹙0700﹚亦一度挫半成，現跌3.95%。

藥股造好，藥明生物﹙2269﹚升5.3%破頂，報96.3元。

【09:48】騰訊挫半成

中央加大監管科網強頭，在反壟斷陰霾下，阿里巴巴股價再瀉，現報216.2元，瀉5.26%。與此同時，騰訊亦受拖累，股價挫半成，現報528元，挫5.04%。

京東健康﹙6618﹚再瀉14.5%，報140.7元

【09:40】科指失守8000點大關

港股倒升，恒指報26747點，升88點；國指報10413點，跌17點或0.17%；科指報7987點，跌155點或1.91%。大市成交額217億元。

強監管陰霾下，阿里巴巴報218.2元，挫4.38%，成交額36.34億元；騰訊也瀉3.68%，報535.5元。

京東健康﹙6618﹚再瀉7.54%，報152.1元；阿里健康﹙0241﹚挫9.51%，報21.4元。

【09:31】阿里巴巴續挫

阿里巴巴最新報217.2元，挫4.8%，成交額20.73億元。

【09:30】港股開跌98點

港股開市偏軟，恒指開報26288點，跌98點或0.37%；國指報10372點，跌57點或0.55%；科指報8063點，跌79點或0.97%。大市成交額36億元。

阿里巴巴開報219.4元，瀉3.85%。至於另一巨頭騰訊﹙0700﹚則低開2.96%，開報539.5元。

另外，央媒撰文批評「盲盒熱」，玩具股泡泡瑪特（9992）低開逾一成，報77.15元，挫10.49%。