中國新版《鼓勵外商投資產業目錄》有四個亮點

12月28日，中國國家發展改革委、中國商務部公開發布《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》。

《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》增加呼吸機、ECMO、監護儀、PCR儀製造，在線教育、在線醫療、在線辦公系統開發與應用服務，第五代移動通信技術研發與應用等65條，修改51條。中西部地區外商投資優勢產業目錄增加62條、修改37條。屬於鼓勵目錄的外商投資項目，可以依照法律、行政法規或者國務院規定享受稅收、用地等優惠待遇。

中國商務部有關負責人就《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》答記者問時表示，本次修訂主要有四個亮點。

一是進一步增加鼓勵外商投資條目，擴大鼓勵範圍。本次修訂距上一版僅隔1年，為保持政策連續性、穩定性，同時體現產業優化升級和區域協調發展需要，使符合支援方向的新投資享受優惠政策，在條目上只增不減。修訂後的《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》總條目1235條，比2019年版增加127條，全國範圍增加65條，中西部地區增加62條，增幅超過10%；修改88條，主要是對原條目的涵蓋領域進行了擴展。

中國對外開放的大門不斷擴大。圖為，空中俯瞰廣東自貿區深圳前海蛇口片區。（新華社）

二是進一步鼓勵外資投向先進製造業，增強重要產業鏈供應鏈韌性。在人工智慧、集成電路等高端製造領域，新增或修改集成電路封裝及測試設備製造、鐳射投影設備、超高清電視、呼吸機、ECMO、人工智慧輔助醫療設備等條目。在新材料領域，新增或修改高純電子級氫氟酸、氟化氫、特種玻璃纖維、偏光片基膜、擴散膜、掩膜版、多乙烯多胺、高性能纖維等條目。在綠色環保領域，新增船舶污染物港口接收處置設施建設及設備製造，港口危險化學品、油品應急設施建設及設備製造等條目。

三是進一步鼓勵外資投向現代服務業，提升服務業發展質量。研發設計領域，新增或修改第五代移動通信技術研發、區塊鏈技術開發、污水處理設施設計等條目。商務服務領域，新增高端裝備維修、數字化生產線改造與集成、工業服務網絡平臺等條目。現代物流領域，新增或修改大宗商品進出口分撥中心、社區連鎖配送等條目。資訊服務領域，新增在線教育、在線醫療、在線辦公等條目。

四是進一步鼓勵外資投向中西部地區優勢產業，促進區域協調發展。黑龍江、雲南等省份新增農產品加工、旅遊開發等條目。河南、陝西、廣西等省份新增醫療器械、防疫防護用品、原料藥生產等條目。在湖北、四川、重慶等省份新增半導體材料、工業陶瓷等條目。安徽、陝西等省份新增職業院校條目。海南新增商貿、航運、金融、旅遊等相關條目，支持海南自由貿易港建設。

中國商務部有關負責人表示，外商投資《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》中的領域，符合條件的，可以享受在投資總額內進口自用設備免徵關稅政策；在西部地區鼓勵產業設立的外資企業，可減按15%徵收企業所得稅；對於集約用地的鼓勵外商投資製造業項目，可優先供應土地，在確定土地出讓底價時可按不低於所在地土地等別相對應全國工業用地出讓最低價標準的70%執行。