日股勁升逾700點　企穩27500點　創自90年8年以來新高｜持續更新

美國總統特朗普（Donald Trump）簽署疫情紓困刺激法案，消除了籠罩在市場數月之久的不確定性，提振了市場信心。美股12月28日收高，三大股指均創盤中與收盤歷史最高紀錄。市場焦點繼續落在阿里巴巴﹙9988﹚以至其他科網股在中央強監管下的表現。

【15:11】內地股市低收 深成失守14000點

內地股市低收，上證收市報3379點，跌18點，深成收市報13970點，跌73點，滬深300收市報5042點，跌21點，創業板收市報2813點，跌29點。

【14:37】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，其中日股勁升714點，收市報27568點，為自1990年8月15日以來新高。澳洲ASX 200指數收市報6700點，升35點，韓國KOSPI指數收市報2820點，升11點，台灣加權指數收市報14472點，跌11點。

【13:30】五菱汽車續插近13%

恒指午後上升，現報26594點，升279點或1.06%；科指升240點，現報8036點。

五菱汽車（0305）續插近13%，現報2.7元。比亞廸（1211）現跌近5%；吉利（0175）跌3.3%。

阿里巴巴（9988）升幅收窄，升6.5%，現報223.6元。

【12:10】五菱汽車急升後倒插

大市反覆向上，半日恒指升275點或1.05%，收報26590點；國指回升149點或1.45%，收報10460點；科指同樣回升255點或3.27%，收報8051點。大市成交金額783億元。

阿里巴巴（9988）今早開升2.95%，企穩210元水平，其後反覆上升，半日升6%，收報222.6元，成交額54.98億元。其他科網股同樣回升，騰訊（0700）半日升3.1%，收報535元；美團（3690）升6.9%，收報278元；京東（9618）升1.8%，收報324元。

京東健康（6618）半日回升5.1%，收報159元；阿里健康（0241）升2.4%，收報21.05元。

小米（1810）推新手機「小米11」，股價早段急升後回落，半日升4.7%，收報32.6元。

五菱汽車（0305）高見4.43元，刷新高後勁直插6.8%，半日收報2.89元，成交金額12.47億。

【11:03】港股升逾250點

恒指現升252點或0.96%，報26566點；國指升147點或1.43%，報10459點；科指升267點或3.43%，報8063點。大市成交額607億元。

科技股集體反彈，阿里巴巴現升5.81%；美團﹙3690﹚升4.84%；小米﹙1810﹚升4.65%；騰訊控股﹙0700﹚升2.79%。

另邊廂，中國海外發展﹙0688﹚挫2.3%，報16.8，是表現最差藍籌股。

五菱汽車再飆25%，高見3.88元，市值衝破百億元，見111.94億元。

【09:43】港股升201點

港股持續上升，恒指現升201點或0.77%，報26515點；國指升118點或1.15%，報10430點；科指升221點或2.85%，報8017點。大市成交額194億元。

科技股續揚，阿里巴巴﹙9988﹚大升6%；小米﹙1810﹚升5.29%；騰訊升3%；美團升4.3%。

五菱汽車﹙0305﹚續升14.8%，高見3.56元。

【09:30】港股開升175點

港股開市造好，恒指開報26490點，升175點或0.67%；國指報10403點，升91點或0.89%；科指報7908點，升112點或1.45%。大市成交額37億元。

阿里巴巴﹙9988﹚美股喘定，港股開市則報216.2元，升2.95%，成交額5.31億元。

其他大型科網股方面，騰訊控股﹙0700﹚升2.11%，報530元；美團﹙3690﹚升1.92%，報265元；京東健康升3.2%，報156.2元。

小米﹙1810﹚推新手機，開市升3%，報32.1元。