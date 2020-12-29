港股升逾200點　科技股齊反彈　阿里巴巴升6%｜持續更新

美國總統特朗普（Donald Trump）簽署疫情紓困刺激法案，消除了籠罩在市場數月之久的不確定性，提振了市場信心。美股12月28日收高，三大股指均創盤中與收盤歷史最高紀錄。市場焦點繼續落在阿里巴巴﹙9988﹚以至其他科網股在中央強監管下的表現。

【09:43】港股升201點

港股持續上升，恒指現升201點或0.77%，報26515點；國指升118點或1.15%，報10430點；科指升221點或2.85%，報8017點。大市成交額194億元。

科技股續揚，阿里巴巴﹙9988﹚大升6%；小米﹙1810﹚升5.29%；騰訊升3%；美團升4.3%。

五菱汽車﹙0305﹚續升14.8%，高見3.56元。

【09:30】港股開升175點

港股開市造好，恒指開報26490點，升175點或0.67%；國指報10403點，升91點或0.89%；科指報7908點，升112點或1.45%。大市成交額37億元。

阿里巴巴﹙9988﹚美股喘定，港股開市則報216.2元，升2.95%，成交額5.31億元。

其他大型科網股方面，騰訊控股﹙0700﹚升2.11%，報530元；美團﹙3690﹚升1.92%，報265元；京東健康升3.2%，報156.2元。

小米﹙1810﹚推新手機，開市升3%，報32.1元。