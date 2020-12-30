恒指升逾300點　ATM續急升　特步領漲逾8%｜持續更新

【10:32】特步領漲逾8%

恒指現升306點或1.15%，新報26874點；國指升137點或1.31%，新報10586點；科指升198點或2.48%，新報8196點。大市現成交金額483億元。

「ATM」領漲大市，阿里巴巴（9988）續彈5.3%，新報233.8元。騰訊（0700）新報554元，升4.43%。美團（3690）現報289元，升5.7%。

線上醫療股回升，京東健康（6618）升2.2%，新報155.9元；阿里健康（0241）新報21.7元，升3.8%。

汽車股繼續向好，長城汽車（2333）最新報24.75元，升5.3%；比亞廸（1211）高見201元，現升2.65%，新報197.6元；吉利（0175）升1.9%，新報24.3元。

特步（1368）領漲體育用品股，漲8.3%，新報3.92元；361度（1361）新報1.4元，升5.6%。李寧（2331）新報52.05元，升2.9%；安踏（2020）新報121.1元，2.1%。

【10:06】思捷飆22%

思捷﹙0330﹚飆逾兩成，最新報1.27元，升22.1%，成交額1,050萬元。

阿里巴巴續升半成，最新報233.4元，升5.14%。

港股現升281點，高見26849點。

【09:45】阿里升逾4%

恒指升161點或0.61%，報26730點；國指升100點或0.96%，報10549點；科指升187點或2.34%，報8185點。大市成交額152億元。

阿里續升4.59%，報232.2元；騰訊升3%，報546元。美團升3.07%，報281.8元。

【09:25】港股開升126點

港股開市造好，恒指開報26695點，升126點或0.48%；國指報10521點，升72點或0.69%；科指報8078點，升80點或1.01%。大市成交額33億元。

據報美團﹙3690﹚因取消支付寶支付渠道，遭立案審理，股價開市平穩，報275.2元，升0.65%。

阿里巴巴續反彈，開報229.8元，升3.51%。至於另一巨頭騰訊﹙0700﹚亦高開2.17%，開報542元。

另外，黎智英辭壹傳媒﹙0282﹚主席及執行董事，該股升13.46%，開報0.295元。

昨日表現過山車的五菱汽車﹙0305﹚再瀉8.26%，報2.33元。