中國工信部：內地製造業佔全球比重約3成

中國新聞網今日（30日）報道，近日，中國工信部在全國工業和信息化工作會議上公佈，2016年至2019年，中國製造業增加值年均增長8.7%，由20.95萬億元（人民幣‧下同）增至26.92萬億元，佔全球比重達到28.1%；數字經濟規模年均增長16.6%，由22.6萬億元增至35.8萬億元，佔GDP比重達到36.2%。

美國《財富》雜誌網站報道稱，今年第二季度，當大多數國家仍處於新冠肺炎疫情高峰時，中國的工廠已經逐步復工復產，城市也逐步恢復正常運作，中國經濟得以迅速恢復。在疫情得到有效控制、國內復工復產以後，中國的出口增長超出預期。這背後有多方面原因。

今年第二季度，當大多數國家仍處於新冠肺炎疫情高峰時，中國的工廠已經逐步復工復產，城市也逐步恢復正常運作，中國經濟得以迅速恢復。（路透社）

在工業生產基礎方面，中國的優勢之一是供應鏈完整，對外部零配件、原材料的依賴程度相對較小。相比旅遊業等行業，工業生產受人員流動影響也相對較小，因此中國的工業生產恢復迅速。

在供給側與消費側的關係方面，疫情對經濟造成的影響，最重要的特點是對供給側的影響大於消費側，這在發達國家表現得尤為顯著。疫情對人員流動的限制和運輸的管控，導致多國的生產無法恢復。但由於各國政府都積極推出消費刺激計劃，疫情對消費側的影響相對較小，因此出現了供給和消費的缺口。而中國由於生產迅速恢復，正在為全世界提供物資，把世界工廠的特點發揮得淋漓盡致。