強積金展望｜中國股票基金年內大幅跑贏　專家明年睇好呢類基金

經歷一年的「新冠肺炎」大流行，全球股市「風捲雲湧」。過於波動的市場，自然波及香港一眾打工仔強積金（MPF）投資表現。經過3月的大跌市後，多個市場已收復失地，強積金回報亦逐步回升。上月強積金人均賺逾1.4萬元，為過去9年來最佳。從年初至本月初時，本港強積金戶口人均賺18,653元，但因各類型基金表現大為不同，各賬戶持有人取得的回報亦各異。《香港01》發現，積金排行榜表現最佳的組合，為與中國或大中華區股票相關的基金。可是大部份投資資產為盈富基金（2800）的恒指基金表現卻強差人意。

展望新一年，打工仔應如何部署，務求為自己的強積金賬戶進一步增值？專家除剖析明年整體市場大勢，並相應部署策略提出意見，明言大中華基金及港股基金可以看好。

截止2020年12月29日，十大最佳回報表現的積金排行榜中，多個亞洲基金位列其中，中銀保誠我的強積金中國股票基金、萬通萬全大中華股票基金和萬通萬全美國股票基金名列前茅。

截止2020年12月29日，十大表現最佳的積金排行榜中，多個亞洲基金位列其中，中銀保誠我的強積金中國股票基金、萬通萬全大中華股票基金和萬通萬全美國股票基金名列前茅。（資料圖片）

高中狀元的中銀保誠我的強積金中國股票基金，由今年初至周二（29日）回報表現為45.82%，據中銀保誠3月份的公布，十大資產項目中包括有騰訊控股（0700）（佔9.7%）、建設銀行（H）（0939）（佔7.7%）、中國平安（H）（2318）（佔5.6%%）、工商銀行（H）（1398）（佔5.4%）、美團點評（B）（3690）（佔4.2%%）、中國移動（0941）（佔3.8%）、中國銀行（H）（3988）（佔2.8%）、招商銀行（H）（3968）（佔2.3%）、中國海洋石油（0883）（佔1.8%）和中國人壽（H）（2628）（佔1.6%）。

榜眼的萬通萬全大中華股票基金，及排第四的安聯投資強積金亞洲基金-T，第一主要持股資都是騰訊，另有持阿里巴巴（9988）、台積電等今年獲市場追捧的企業。不過攤開列表，會發現十大積金榜中，被視為舊經濟的金融股持分較重。而今年跑贏股市的科技股佔比較少。

駿隆常務董事陳銳隆（右）表示，基本上因為台灣股市及A股市場都做得相當之好，大中華基金有將雙方市場納入其中，所以能夠跑贏大市。（文顥宗攝）

A股及台股表現優異 支持大中華基金

大中華基金成為今年MPF界的勝利者，駿隆集團常務董事陳銳隆對此表示，基本上因為台灣股市及A股市場都做得相當之好，大中華基金有將雙方市場納入其中，所以能夠跑贏大市。

台灣股市早已是為香港的核準市場，所以相關基金經理都有購入台灣股票，部分亦都買超過其管理的資產10%。

A股方面，財庫局局長許正宇於今年11月時表示，將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」，因此之後的相關投資及其他證券累算可以多於基金淨資產值的10%。而台灣近期的半導體工業發展十分蓬勃，以台積電最為著名，該公司佔台灣股市比重近三成，由2019年12月29日至周三（30日），累計升幅約55%。有著中台兩方的投資，所以令到大中華基金造好。而市場上的大中華基金暫時全都是主動式基金。

林昶恒﹕中國疫情控制較佳利好大中華基金

理財教練林昶恆則指出「今年係比較奇怪」，認為疫情原因導致全球經濟下滑，可是中國疫情方面較其他西方地方控制得好，所以不論是大中華或是中國基金皆跑出。大中華「零零舍舍」出眾，可能反映其投資的比例較側重在中國方面，所以表現較好。

處於新舊經濟股交替的年代，林昶恆表示，縱使新經濟股為近年「日日講」的熱門，反而近數月，舊經濟股都在低位回升上來，又可能真的因時間關係，成功「低位撈到貨」，所以整體表現才會見好。不過亦需要看基金中﹑長期表現，因為一隻好的基金是可以「中短長期都好平穩」。

就排行榜上都有幾款強積金基金，對阿里持股有一定比重。談及阿里現況會否帶來大影響時，林昶恆認為，這是一個規管逐步正規化的發展；若阿里未來的方向能夠按金融監管做足有關要求，加上外來資金市場都是主要買一些信心較大的股票時，所以其本人就不太擔心。

偏門基金宜多做功課

5大最差回報表現積金榜中，尚乘強積金景順歐洲基金為榜首，而主要持股方面就見不少今年大熱的生物科技及藥物股，包括有世界上第五大的製藥公司賽諾菲（Sanofi）、英國全球第三大的製藥、生物以及衛生保健公司葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、瑞士諾華（Novartis）等等。面對著不為香港投資者所熟悉的投資組合及其公司時，林昶恆坦言，投資者「如果真係買得咁另類，咁特別，自己都要做多小小功課」，而自己則只會買環球股票基金，不會特別針對性地投資歐洲組合。

尚乘強積金景順歐洲基金十大資產項目。（資料圖片）

林昶恆表示，藥物類及健康護理類大多為美國企業領先全球，所以歐洲的業務相對上一般，若投資者不太清楚公司研發的項目，可能有產品幸運可以「食到岩岩呢一轉」，例如今年疫情令口罩供應上升。但另一方面，以疫苗為例，如果疫苗「出唔切」或效果不欠佳，可能「倒轉頭輸都唔奇」，所以是風險高的投資。

林昶恆又指，如果是一些長期護理，是老人家或癌症藥物的研發，「感覺上就會放心啲」，因為這種產品為全球大趨勢，全球人口老化加上癌症變種等發展，令以上產品的需求性增加。

林昶恆表示，來年恒指表現或會有所改善，再大跌的風險是較低的。（林昶恆官方網頁）

林昶恆﹕不建議買恒指基金

就來年投資上，林昶恆以恒指基金為例，指今年的表現一般，若果來年疫情改善，全球經濟逐步復甦，恒指表現或會有所改善，再大跌的風險是較低。但要強勢上升，機會就難以說準。因為恒指基金的主要成分股分布十分平均，實際上要幾十隻一齊升，恒指基金才可上揚，所以恒指基金相對上難以有亮眼的表現，不建議投資只買恒指基金。

美國方面，多年來一直都是高位，如果由以前「長揸」至今，其實多能獲利，最重要是強積金的投資，是以中長線為主，所以不要側重在單一市場，「即係全球性投資就係穩陣」。

駿隆料明年恒指可見3萬點

陳銳隆明言，會優先看好大中華基金及香港股票基金，之後就到美股基金，若大家不太擔心波動的情況，都可選擇日本股票基金。

對於恒指基金等一眾追蹤指數的強積金基金展望，陳銳隆都與林昶恆有相同看法，坦言今年恒指徘徊在27000點左右，還未能上回2019年尾約28000點的位置，所以今年買仍然是「輸緊錢」。目前市場走「歸邊化」路線，做得好的基金表現會相當理想，若是表現欠佳者便難有好表現。

由於買恒指基金會面對的情況是只會「跟住指數走」，成分股中有輸有贏，或有機會最終都是輸錢。他又指出2021年恒指走勢較樂觀，望能上回30000點。

但今年香港主動式管理基金方面，是賺逾6%至7%回報，所以是「無問題」的，亦都建議投資者買主動式的MPF，因為可以揀選到好的股票。

正榮金融業務部副總裁郭家耀認為今年股票類基金整體表現不俗，看好未來港股基金。（資料圖片）

另一方面，正榮金融業務部副總裁郭家耀則認為，今年股票類基金整體表現不俗，看好未來港股基金，他點出三點，第一、資金比較充裕的情況會繼續維持，未見到息口會有調升的空間；第二、中港經濟活動有機會隨著疫苗的出現陸續改善，今年上半年疫情影響令整體經濟活動都呈低基數，所以明年上半年無論是經濟或是企業盈利表現，應該會有不俗的增長，投資者會有期望，對股市走勢有幫助。第三、中美貿易關係或會隨著換屆有所改善，投資者會寄望美國的態度會有所改善。

恒指方面，今年都進行了改革及諮詢，來年可能進一步增加成分股，加入更多不同經濟元素的股分，會幫到指數的表現，所以會有利港股來年爭取到不俗的表現。