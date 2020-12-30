美匯指數續向下　投資者押注明年經濟強勁復甦

美元兑許多貨幣12月30日跌至逾2年低位，再度跌破90關口，因匯市交易員無視美參議院推遲表決紓困支票金額的消息，繼續押注美國國會仍有望出台更多金援舉措。

12月30日，美元指數再次跌破90關口。（Reuters）

據《路透》報道，美元指數下跌至逾兩年低點89.71。非美貨幣集體上揚，美元兑歐元、澳元和新西蘭元觸及逾兩年低位。美元兑瑞郎跌至逾五年低點，兑亞洲貨幣亦普遍走低。

風險資產也普遍走升，投資人押注2021年經濟將強勁復甦，因為沒有迹象顯示決策者將撤回抵禦新冠疫情衝擊的刺激措施。

BBH分析師在一份研究備忘錄中稱，在將步入2021年之際，對美元疲弱的預測不變，美元未來走勢大致取決於2021年美國疫情控制情況，以及進一步財政刺激的前景。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12月29日阻止了立即考慮調高疫情紓困支票金額，而是暗示參議院將把這個問題與特朗普提出的其他兩個問題一起審議。

人民銀行貨幣政策委員會近日召開第四季度例會指出，將深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。