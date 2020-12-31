恒指升70點　吉利曾飆逾1成　比亞廸升4.2%│持續更新

撰文：許世豪
最後更新日期：
【11:05】吉利創新高 曾升逾1成
汽車股吉利（0175）飆車，創新高，最高見26.9元，升逾一成；新報26.3元，仍升7.6%，成交金額25.61億元。比亞廸（1211）計劃分拆比亞廸半導體上市，升4.2%，新報203.2元。
恒指升70點，新報27217點。
【10:40】小米曾破頂
恒指升105點或0.39%，新報27252點；國企指數升81點或0.77%，新報10744點；科技指數升89點或1.08%，新報8384點。現成交金額491億元。
遭罰款50萬元人民幣的京東（9618）狀態仍大勇，刷30天新高，高見346.2元，新報342元，升1.2%；美團（3690）同樣微升2.2%，新報294.2元；騰訊（0700）新報564.5元，微升0.9%；阿里巴巴（9988）回吐，微跌2%，新報231.4元。
中芯國際（0981）受追棒，早段曾飆逾10%，高見22.5元；新報22.05元，仍升8.1%，現成交金額1.48億元。
小米（1810）曾破頂，高見33.8元，現報32.7元，跌0.8%。
【09:27】恒生指數於2020年最後一個交易日，高開47點，報27194點，創逾十個月高；國企指數報10684點，升21點；科技指數高開36點，報8332點。
友邦（1299）升0.7元，報97元創新高；阿里巴巴（9988）跌1.35%，京東（9618）升1.84%，騰訊（0700）升1%。
比亞迪股份（1211）升2.15%，公司計劃將比亞迪半導體分拆上市。