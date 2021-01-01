2021展望｜美國延續放水　經濟股市再上升

美國去年經濟受新冠肺炎打擊，經濟急凍式下滑，今年聯儲局放水計劃未變、疫苗接種計劃展開，市場預計美國經濟可逐步回升。

去年美股表現不錯，有賴聯儲局放水和財政政策撑市，其中以納指走勢最勁，全年累計升幅達43%，而標普500指數進帳15.5%，道指則升6.6%。美國第三季GDP按季升33.4%，按年則跌2.8%，較上半年的跌9%大幅收窄。

量寬+財策繼續雙管齊下

美國聯儲局在去年12月的議息會議一如預期維持所有貨幣政策不變，買債金額規模保持於每月1,200億美元水平，其中每月購買國債約800億美元，按揭抵押債券（MBS）則為400億美元。聯儲局重申，會保持鬆的貨幣政策直至見到通脹從回2%之上一段時間，及會保持息率於0%至0.25%直到2023年。市場看好聯儲局延續寬鬆貨幣政策。

美國總統特朗普簽署總規模為9,000億美元的新冠紓困法案及1.4萬億美元的政府撥款法案，合共總額達2.3萬億美元，財長努欽指，民眾最快於周二黃昏於賬收到600美元的個人援助金。野村預計，美國去年全年GDP為下跌3.4%，今年經濟呈先低後高走勢，由首季的回復增長0.5%至第4季的升3.1%，全年料增長3.2%，失業率亦由今年的8.1%跌至6.4%。

低技術職位一去不復返

值得留意的是，樂觀的情緒雖然瀰漫着市場，然而復甦的道路並不平坦。雖然整體經濟正在朝復甦方向進發，不過當深入探究便會發現，不同行業的職位回升步伐非常分化，非常不一致。

以非農職位為例，三分之一的高端職位較2019年底錄得增長0.8%，明顯最不受疫情所打擊，不過其餘三分之一的低端職位（包括酒店、旅遊、零售）則大跌13.6%，流失高達710萬份職位，即使有大量的刺激經濟政策亦未能回補流失的職位。此乃由於疫情造成經濟加速的去中介化，加快淘汰低技術職位所致。

與此同時，擁有全時間職位不代表收入穩定，國際勞工組織（international labour organization）預計去年第2季全球工作時數較2019年底減少幅度相當於減少4.95億份全職工作，而第3、4季仍保持高位，工作時數減少幅度分別相當於減少3.45億份及2.45億份全職工作。故此，投資者需留意行業職位復甦的平衡性和工作時數的變動，以度量實體經濟的復甦進程。

（即使有大量的刺激經濟政策亦未能回補流失的低技術職位。資料來源：野村）

疫苗接種進度成關鍵

美國新冠肺情未受控，每日新增確診人數超過15萬人，不過，另一方面，美國開始為市民接種新冠疫苗，根據彭博收集的全球新冠病毒疫苗注射數據，美國注射數量領先全球，美國上月中開始，至今已為民眾接種了194萬劑疫苗。野村指，接種疫苗的速度，成為經濟復甦的關鍵，需視乎產量及疫苗生產進度，預計今年第2季底前，在樂觀情況下，將有美國一半的人口可獲接種疫苗，今年底最多達8成人口可獲接種，意味有兩成人口未能接種疫苗。

再者，配合市場調查結果，當中有近兩成的人表示「絕對」不會接種疫苗，故該行認為，不論在產量或市民接受程度上，今年首季大規劃接種計劃會受限，並纏繞經濟復甦的步伐。萬一接種速度較慢，今年底前料有逾6成人可獲接種疫苗。

（在樂觀情況下，預計今年第2季底前將有美國一半的人口可獲接種疫苗，今年底已接種人口最多達8成。資料來源：野村）

標指潛在升幅近18%

摩通表示，股市正面臨着多年來持續上漲的最佳市場環境之一，預計企業盈利復甦和估值提升的推動下，股票融漲勢頭將持續至2021年上半年，標普500指數可能會在年初觸及4000點，較現時有近7%升幅，然後在年底前升至4400點，較現時潛在升幅近18%。

摩根士丹利預計標普500指數目標為3900點，較現時約有4.5%升幅。該行提到今年擅於選股的投資者將是贏家，在經歷一年的大幅波動之後，今年焦點將是能夠實現盈利增長的公司，並更看好與經濟重啟、經濟復甦相關週期股票，同時偏好小型股，料小型股在復甦期間能跑贏大市。