2021展望｜去年累跌逾兩成　石油需求料稍回暖　惟不復疫情前

油價去年累跌近21%，現約處48美元水平，今年石油市場需求回升，油價亦有望回復平穩，不過預計升幅有限。

油價重回3月9日下跌裂口之上，國際貨幣基金預測今年油價大致維持在每桶40至50美元，而標普全球普氏（S&P Global Platts）預測，今年石油需求將會上升，惟未能回復至2019年疫情前水平，同時預料沙特能從美國頁岩油生產商中，重奪市場佔有率。

油組在月報中預測未來原油需求未見強勁復甦，令油價升幅受限，2021年首季全球燃料消費需求只會增長每日50萬桶，是此前OPEC+承諾在2021年1月份增產的力度。俄羅斯主管能源事務的副總理諾瓦克預計，今年全球石油需求每日按年增加500萬至600萬桶。

至於美國能源信息署（EIA）預計，油組今年首季平均產量為每日2,570萬桶，較去年產量的每日2,560萬桶略有回升。由於原油庫存及產量仍高，令油價升幅空間受限，預計今年油價約處45.78美元水平。

美國能源信息署及摩根士丹利估計，2020年石油供應過剩約為每日190萬桶至350萬桶，2021年料石油供應介乎過剩的每日30萬桶至短缺的90萬桶，而美國能源信息署預計石油股股價可在2021年底重回疫情前水平。

(2021年石油需求預料可重回增長。資料來源：IEA、EIA、OPEC及摩根士丹利)

減產規模勝預期

石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）決定從2021年1月份開始以漸進方式上調產量並延長補償減產期限，並自今年1月起將減產規模由每日770萬桶縮小至720萬桶，相當於每日增產50萬桶，其增產幅度大幅低於市場預期的200萬桶。同時，又同意於2021年起每月舉行部長級會議以評估市場狀況及產量調整，而每次調整不超過每日50萬桶。

俄羅斯取態暫時偏向與油組共同合作，但未放棄增產意向。據彭博報導，俄羅斯石油政策的官員透露，即使變種新冠病毒令市場擔心石油需求前景，但俄羅斯打算在1月油組會議上支持進一步提高石油產量，支持2月產量再增加50萬桶。OPEC+將於今年1月4日再度開會，決定2月產量。

中國今年對石油需求增加

中國率先走出疫情困局，中國對石油需求回升。中國11月從美國進口原油361萬噸，約為每日87.9萬桶，較去年同期大增13倍，接近9月創下的紀錄高位390萬噸，並為紀錄以來第三高，又較去年10月為進口162.5萬噸按月增加1.2倍。

沙特重新成為中國進口原油最大來源國，11月的發貨量按月增加43%至848萬噸，或每日206萬桶。由於沙特下調對亞洲客戶的價格以提高市場份額。1月至11月中國從沙特進口的原油按年增加2.2%至7,798萬噸，而第二大供應國俄羅斯的供應量為610萬噸或每日148萬桶，10月為每日156萬桶。

不過，雖然中國今年石油需求回升，但需求並不會大增。摩通估算目前中國消耗每日1,400萬桶油產品，當中有40%至50%屬汽油及柴油。由於中國在「十四五」規劃中表示力爭二氧化碳排放於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現「碳中和」，即使現時對石油需求回升，亦會有限。該行估計中國將在2025年對石油需求到達頂峰並回落。