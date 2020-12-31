農夫山泉大股東超越雙馬成《福布斯》中國首富　誠哥仍是香港首富

今年上市的農夫山泉（9633），掛牌後成為市場焦點股之一，9月上旬掛牌後股價連番破頂，以今日收市價54.9元計算，已較招股價21.5元累升1.55倍，市值已達2,764億元。股價上揚，股東們身家自然上漲，作為公司大股東的鍾睒睒，亦因而成為中國及亞洲首富。

據《福布斯》中國富豪榜顯示，鍾睒睒身家已達到786億美元（約6,130億元），超越阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及騰訊控股（0700）主席馬化騰，成為亞洲及中國首富。

鍾睒睒除為農夫山泉的大股東外，亦持有內地A股公司萬泰生物（上海﹕603392）。該A股公司自上市以來，股價累升22倍，市值達873億元人民幣。

拚多多股價近期走勢強勢。（資料圖片）

至於近期股價持續攀升的中概股拚多多，亦促使其創辦人黃崢成為中國第2位最富有人士，其身家高達631億美元。

雖然今年馬雲及馬化騰的排名被鍾睒睒及黃崢超越，但是兩人身家分別為591億美元及554億美元。

香港富豪榜方面，長和系資深顧問李嘉誠仍是香港首富，身家為316億美元；第二名為內地電池生產商寧德時代創辦人曾毓群，身家達到300億美元。恒基地產（0012）創辦人李兆基，以212億美元身家排名第3。